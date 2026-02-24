Hanumant Pawar Threat Allegation : हनुमंत पवारांकडून धमक्या व शिवीगाळ; हिंदुत्ववादी तुषार दामगुडे यांचा आरोप, “संविधानाच्या चौकटीत लढणार”

Hanumant Pawar controversy : हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते तुषार दामगुडे यांनी आपल्याला हनुमंत पवार यांच्याकडून वारंवार धमक्या मिळत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच काल एका कार्यक्रमातून बाहेर पडताना पवार यांनी शिवीगाळ केल्याचा दावा दामगुडे यांनी केला..दामगुडे म्हणाले की, “मला अनेक वेळा हनुमंत पवार यांच्याकडून धमक्या आल्या होत्या. कालही आम्ही एका शोमधून बाहेर येत असताना त्यांनी माझ्यावर शिवीगाळ केली. त्या वेळी बाहेर माझे काही सहकारी मित्र उपस्थित होते. त्यामुळे अचानक प्रतिक्रिया घडली.”.आपल्या सुरक्षेसाठी शासनाने परवानाधारक बंदूक दिली असून ती नेहमीप्रमाणे कमरेला होती, मात्र ती कुणालाही दाखवली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “माझ्या संरक्षणासाठी शासनाने दिलेली बंदूक माझ्या कमरेलाच होती. मी ती कुणाला दाखवलेली नाही,” असे दामगुडे यांनी सांगितले..गेले काही दिवस पवार वेगवेगळ्या पद्धतीने शिवीगाळ करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “मी संविधानाच्या चौकटीत राहून माझी बाजू मांडणार आहे. मी केलेल्या गोष्टीचा मला अभिमान आहे,” असेही ते म्हणाले..काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते Hanumant Pawar यांना भाजपच्या Tushar Damgude यांच्यासह ३-४ जणांकडून मारहण.दरम्यान, या प्रकरणी अद्याप अधिकृत तक्रार दाखल झाली आहे का, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. संबंधित घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांकडून घटनेची माहिती घेतली जात असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.