पुणे

Hanumant Pawar Threat Allegation : हनुमंत पवारांकडून धमक्या व शिवीगाळ; हिंदुत्ववादी तुषार दामगुडे यांचा आरोप, “संविधानाच्या चौकटीत लढणार”

Tushar Damgude allegation : हनुमंत पवार यांनी धमक्या व शिवीगाळ केल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी तुषार दामगुडे यांनी केला आहे. “संविधानाच्या चौकटीत राहून लढा देणार,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Sandeep Shirguppe
Hanumant Pawar controversy : हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते तुषार दामगुडे यांनी आपल्याला हनुमंत पवार यांच्याकडून वारंवार धमक्या मिळत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच काल एका कार्यक्रमातून बाहेर पडताना पवार यांनी शिवीगाळ केल्याचा दावा दामगुडे यांनी केला.

