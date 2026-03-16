Hapus Mango : गुढीपाडव्याला आंबा होणार महाग! यंदा हापूस उत्पादनात तब्बल ७० टक्क्यांनी घट

मार्केट यार्ड - मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यंदाचा हापूस आंबा हंगाम अत्यंत अस्थिर आहे. कोकणातील आंबा उत्पादनात तब्बल ६० ते ७० टक्क्यांची घट झाल्याचा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला. हवामानातील सातत्याने बदलणारे स्वरूप, परतीच्या पावसाचा परिणाम, तसेच थ्रिप्स आणि तुडतुड्या (हॉपर) या किडींच्या प्रादुर्भावामुळे आंबा बागायतदार मोठ्या संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे यंदा पाडव्याच्या मुहूर्तावर हापूसचा तुटवडा भासणार आहे..यंदा कोकणात पावसाचे प्रमाण जास्त राहिल्यामुळे जमिनीत दीर्घकाळ ओलावा टिकून राहिला. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत ऑक्टोबरपर्यंत वातावरण थंड राहिल्याने आंब्याच्या बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहोर आला. प्रारंभीच्या टप्प्यावर हंगाम चांगला राहील, अशी अपेक्षा बागायतदारांना होती.मात्र, त्यानंतर हवामानात अचानक बदल झाला. तापमानातील चढ-उतार आणि दमट वातावरणामुळे मोहोरावर परिणाम झाला आणि मोठ्या प्रमाणात वांजमोहोर दिसून आला. परिणामी अपेक्षित फळधारणा झाली नाही..त्यातच कोकणात थ्रिप्स आणि तुडतुड्या किडींचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला. मोहोर आणि कोवळ्या फळांवर या किडी हल्ला करतात. त्यामुळे मोहोर गळून पडणे, फळांची वाढ खुंटणे आणि गुणवत्तेत घट होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अनेक बागांमध्ये सुरुवातीला दिसणारी फळधारणा नंतर टिकलीच नाही. परिणामी यंदा केवळ ३० ते ४० टक्के उत्पादन हाती लागल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..वार्षिक नियोजन विस्कळितउत्पादन घटल्यामुळे बागायतदारांचे वार्षिक नियोजन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. अनेक बागायतदारांनी आंबा बागांची राखण करण्यासाठी नेपाळमधून येणाऱ्या गुरख्यांना यंदा कामावर ठेवलेले नाही. मजुरी, औषध फवारणी आणि देखभाल खर्च वाढला असतानाही अपेक्षित उत्पादन मिळाले नसल्याने आर्थिक ताण वाढला आहे.कोकणातील अनेक भागांत फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पडलेले पावसाचे शिंतोडे आणि वातावरणातील आर्द्रता यामुळे उरलेल्या फळांवरही परिणाम झाला आहे. काही ठिकाणी उष्णतेच्या लाटेमुळे फळगळ झाली असल्याचे गावखडी, रत्नागिरी येथील शेतकरी मंदार कदम यांनी सांगितले..मार्केट यार्डात केवळ १५० ते २०० पेट्यांची आवकगेल्या वर्षी १० ते १५ मार्चदरम्यान पुणे मार्केट यार्डात दररोज दोन ते तीन हजार हापूस पेट्या दाखल होत होत्या, तसेच तयार आंब्यांच्या बॉक्सचीही मोठी आवक होत होती. मात्र, यंदा परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असून, सध्या केवळ १५० ते २०० पेट्यांचीच आवक होत आहे. येणाऱ्या १९ मार्चला गुढीपाडवा असल्याने बाजारात तयार आंब्याची मागणी वाढणार आहे. मात्र, उपलब्धता अत्यल्प असल्याने पाडव्याला आंब्याचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..यंदा बदलते हवामान तसेच तुडतुड्या आणि थ्रिप्स रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. दरवर्षीच्या तुलनेत केवळ ३० ते ४० टक्के उत्पादन हाती लागले आहे. त्यामुळे दर तेजीत राहण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवसांत आवक वाढेल असा अंदाज आहे.- करण जाधव, आंबा व्यापारी, मार्केट यार्डगेल्या २० वर्षांत प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आंब्याचा तुटवडा जाणवत आहे. यंदा गुढीपाडव्याला हापूस आंब्याचे दर अडीच ते चार हजार रुपये डझनापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी पेटीला सहा हजार रुपये भाव होता.- अरविंद मोरे, आंबा व्यापारी, मार्केट यार्ड.