पुणे

सीमेवरील जवानांसाठी बेघरांनी विणला स्नेहाचा धागा

सीमेवरील जवानांसाठी बेघरांनी विणला स्नेहाचा धागा
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पुणे, ता. २० : महापालिका समाज विकास विभाग व जान्हवी फाउंडेशनच्या वतीने पुणे स्टेशन येथील मोलेदिना पार्किंग प्लाझा परिसरातील दिवस-रात्र शहरी बेघर निवारा केंद्रात ‘हर घर तिरंगा अभियान २०२६’ अंतर्गत विविध देशभक्तिपर उपक्रम घेण्यात आले. या वेळी केंद्रातील सदस्यांनी तिरंग्याच्या तीन रंगांचा वापर करून आकर्षक राख्या तयार केल्या. तसेच देशभक्तिपर रांगोळी आणि पत्रलेखन स्पर्धेत उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. तयार केलेल्या तिरंगा राख्या सीमेवरील जवानांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मराठा लाइट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटर, बेळगावी येथे पाठविण्यात आल्या. सहभागींना फाउंडेशनतर्फे बक्षिसे व भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आले. आयोजनात नीलेश सोनवणे, अलिम शेख, मुशीद शेख, परमेश्वर बंदुके, ज्ञानेश्वर उघडे, चंदू सूर्यवंशी, आशीष कांबळे व किरण कांबळे यांनी सहभाग घेतला.

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हर घर तिरंगा २०२६
पुणे शहरातील बेघर निवारा केंद्र
तिरंगा राखी बनवण्याचे उपक्रम
देशभक्तिपर रांगोळी स्पर्धा
पत्रलेखन स्पर्धा पुणे
मराठा लाईट इन्फन्ट्री रेजिमेंट
समाज विकास उपक्रम पुणे
साधक सहेतुक कार्यामध्ये
पुण्यातील नागरिकांचा सहभाग
फाउंडेशनतर्फे बक्षिसे
सिमेवरील जवानांसाठी राख्या
कार्यकमामध्ये सहभाग घेतलेले समर्पित कार्यकर्ते
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