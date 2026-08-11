पुणे

CM Devendra Fadnavis : विकसित महाराष्ट्रासाठी तरुणाईवर विश्वास

‘हर घर तिरंगा’ अभियानांतर्गत पुण्यात आयोजित तिरंगा यात्रेच्या समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
CM Devendra Fadnavis

CM Devendra Fadnavis

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - तिरंगा हातात घेतल्यानंतर केवळ अधिकारांची जाणीव न ठेवता संविधानाने सोपविलेली कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांचीही जाणीव तरुणांनी ठेवली पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

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