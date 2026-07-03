पुणे

Cyber Crime : कष्टाची कमाई क्षणात लंपास! मोबाईल ‘ॲक्सेस’ने खाती रिकामी; सायबर चोरट्यांचे पोलिसांपुढे आव्हान

पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक असल्याने सायबर चोरट्यांसाठी हे शहर ‘सॉफ्ट टार्गेट’ बनले आहे.
Cyber Crime

Cyber Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - बहुतांश सायबर गुन्ह्यांचे मूळ म्हणजे मोबाईलवर आलेली एखादी संशयास्पद लिंक किंवा ‘एपीके’ फाइल. ही लिंक किंवा फाइल तुमच्या कष्टाची कमाई काही क्षणांत लंपास करू शकते. वीज बिल, गॅस बिल, लॉटरी, केवायसी किंवा कुरिअरच्या बहाण्याने मोबाइलचा रिमोट ॲक्सेस मिळवून नागरिकांना लुटणाऱ्या सायबर टोळ्या सध्या सक्रिय आहेत. शहरात अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली असून, सायबर पोलिसांसमोर याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

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