Cyber Crime : कष्टाची कमाई क्षणात लंपास! मोबाईल ‘ॲक्सेस’ने खाती रिकामी; सायबर चोरट्यांचे पोलिसांपुढे आव्हान

पुणे - बहुतांश सायबर गुन्ह्यांचे मूळ म्हणजे मोबाईलवर आलेली एखादी संशयास्पद लिंक किंवा ‘एपीके’ फाइल. ही लिंक किंवा फाइल तुमच्या कष्टाची कमाई काही क्षणांत लंपास करू शकते. वीज बिल, गॅस बिल, लॉटरी, केवायसी किंवा कुरिअरच्या बहाण्याने मोबाइलचा रिमोट ॲक्सेस मिळवून नागरिकांना लुटणाऱ्या सायबर टोळ्या सध्या सक्रिय आहेत. शहरात अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली असून, सायबर पोलिसांसमोर याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक असल्याने सायबर चोरट्यांसाठी हे शहर ‘सॉफ्ट टार्गेट’ बनले आहे. सायबर गुन्हेगारी आता केवळ स्थानिक राहिलेली नसून, विविध देशांमधील हॅकर्स प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांची फसवणूक करत आहेत. शहरातील चतुःशृंगी, कोथरूड, बाणेर आणि नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यांत केवळ एक जुलैला दाखल गुन्ह्यांत चौघांची ३८ लाख ६५ हजार रुपयांची फसवणूक झाली आहे..एक जुलैच्या प्रातिनिधिक घटना -१. चतुःशृंगी पोलिस ठाणे (फेसबुक जाहिरात आणि ‘बॉब वर्ल्ड’ ॲप) :फिर्यादी : (वय ७६, रा. कुमार सिलोहो सोसायटी, मॉडर्न कॉलनी)घटना : फिर्यादीला फेसबुकवर एका बँकेच्या इंटरनेट बँकिंगशी संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या ‘बॉब वर्ल्ड’ नावाच्या ॲपची जाहिरात दिसली. त्यावर क्लिक केल्यानंतर चोरट्यांनी त्यांच्या बँक खात्याची माहिती घेतली. त्यानंतर फिर्यादींना ई-मेल आयडी उघडण्यास सांगून मोबाइलचा ॲक्सेस मिळवून २३ लाख ५९ हजार रुपयांची रक्कम लंपास केली.२. कोथरूड पोलिस ठाणे (एमएनजीएल कनेक्शन अपडेट) :फिर्यादी : (वय ७२, रा. सावली सोसायटी, कोथरूड)घटना : सायबर चोरट्याने फिर्यादींना एमएनजीएल गॅस कंपनीमधून बोलत असल्याचा बहाणा केला. गॅस कनेक्शन अपडेट करून देतो, असे सांगून चोरट्याने त्यांच्या मोबाईलवर एपीके फाईल पाठवली. फिर्यादींनी ती डाऊनलोड करताच चोरट्याने त्यांच्या मोबाइलचा ताबा मिळवून बँक खात्यातून पाच लाख ४३ हजार रुपये काढून घेतले..३. बाणेर पोलिस ठाणे (कस्टमर सपोर्ट एपीके फाईल) :फिर्यादी : (वय ३१, रा. सुप्रिम ॲस्टीया सोसायटी, बाणेर)घटना : चोरट्यांनी फिर्यादीच्या वडिलांच्या मोबाईलवर ‘कस्टमर सपोर्ट एपीके’ फाईल पाठवली. ती फाईल इन्स्टॉल होताच वडिलांच्या मोबाइल आणि त्यातील आधारकार्ड आणि बँक खात्याचा ॲक्सेस हॅकर्सना मिळाला. त्याचा गैरवापर करून चोरट्यांनी त्यांच्या बँक खात्यातून साडेपाच लाख रुपये काढून फसवणूक केली.४. नांदेड सिटी पोलिस ठाणे (बँक पेन्शन कार्ड अपडेट) :फिर्यादी : (वय ६६, रा. नांदेड सिटी)घटना : फिर्यादीच्या मोबाईलवर बँक ऑफ इंडिया पेन्शन कार्ड संदर्भात एक लिंक पाठवण्यात आली. त्याद्वारे चोरट्याने फिर्यादींच्या मोबाइलचा रिमोट ॲक्सेस मिळवला. त्यानंतर चोरट्याने बँक खात्यामधून चार लाख ११ हजार रुपयांची फसवणूक केली..असा घडतो गुन्हा1) सायबर चोरटे बनावट ओळखीचा वापर करून (स्पूफिंग) दुसऱ्याच व्यक्तीच्या किंवा परदेशी मोबाइल क्रमांकावरून कॉल किंवा मेसेज करतात. त्यामुळे वापरकर्त्याला तो दूरध्वनी अधिकृत वाटतो.2) चोरटे व्हॉट्सॲप किंवा एसएमएसद्वारे ‘एपीके’ फाइल पाठवतात. ही फाईल डाऊनलोड करताच, मोबाईलचा रिमोट ॲक्सेस (स्क्रीन शेअरिंग) हॅकर्सकडे जातो.3) एकदा ॲक्सेस मिळाला की, हॅकर्स तुमच्या मोबाईलवर येणारे बँक ओटीपी स्वतःच्या स्क्रीनवर पाहतात. तुम्ही मोबाईलला हातही न लावता, तुमच्या बँक खात्यातून लाखोंचे व्यवहार केले जातात.गेल्या दीड वर्षातील आकडेवारी (जानेवारी २०२५ ते जून २०२६)पुणे शहर - दाखल गुन्हे ४,८५० (६५ कोटी रुपये) - उकल झालेले गुन्हे ३२%महाराष्ट्र राज्य - दाखल गुन्हे २४,२०० (३१० कोटी रुपये) - उकल झालेले गुन्हे २८% .काय काळजी घ्यावी?१. व्हॉट्सॲप किंवा एसएमएसवर आलेल्या अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका.२. केवळ गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲपल ॲप स्टोअरवरूनच ॲप्स डाऊनलोड करा.३. कोणतीही बँक फोनवर ओटीपी, सीव्हीव्ही किंवा पिन मागत नाही.४. अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून ‘एनी डेस्क’ किंवा ‘टीम व्हीवर’ सारखे स्क्रीन शेअरिंग ॲप्स घेऊ नका.५. आंतरराष्ट्रीय कोड असलेल्या संशयास्पद क्रमांकांना ब्लॉक करा..फसवणूक झाल्यास काय कराल?तत्काळ ‘गोल्डन अवर’मध्ये (४८ तासांत) १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर संपर्क साधा किंवा www.cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा, जेणेकरून बँक खाते गोठवून पैसे वाचवता येतील.डेटा लीक झाल्यास कायद्यानुसार २५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. सायबर चोरटे ‘एपीके’ फाइलद्वारे मोबाईलचा ॲक्सेस घेऊन बँकिंग माहिती चोरतात. त्यामुळे प्रत्येकाने अँटी-व्हायरस, एमएफए आणि सायबर सुरक्षा टूल्सचा वापर करावा. फसवणूक झाल्यास ‘गोल्डन अवर’मध्ये १९३० हेल्पलाइनवर किंवा बँकेत त्वरित तक्रार केल्यास, रिझर्व्ह बँकेच्या ‘झीरो कस्टमर लायबिलिटी’ नियमांनुसार तुमचे पैसे परत मिळण्याची शक्यता वाढते. सायबर गुन्हेगारांपेक्षा तुमची जागरूकता आणि तत्काळ तक्रारच तुमचा डेटा व पैसे सुरक्षित ठेवू शकते.- डॉ. ॲड. जयश्री नांगरे, सायबर कायदा, डेटा गोपनीयता, सायबर सुरक्षा व एआय गव्हर्नन्स तज्ज्ञ.तुमचे मत मांडामोबाईलचा रिमोट ॲक्सेस मिळवून नागरिकांना लुटण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. सध्या सायबर पोलिसांसमोर हे मोठे आव्हान आहे. याबाबत तुमचे मत नावासह क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.