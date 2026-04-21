Police Recruitment : कष्टाने जिंकली खाकीची शर्यत; दुर्गम आंदेशे गावातील तिघांची निवड

पौड - आंदेशे (ता. मुळशी) येथील तिघांची पोलिस दलात निवड झाली. दळणवळणासह भौतिक मूलभूत सुविधांची वाणवा असतानाही या दुर्गम गावातील तिघांनी जिद्दीने शारिरीक मेहनत आणि अभ्यासात सातत्य ठेवत खाकी वर्दीला गवसणी घातली. दीक्षा ज्ञानेश्वर कंधारे, आरती विजय धुमाळ आणि सौरभ राजू कुडले अशी निवड झालेल्या तिघांची नावे आहेत. ग्रामस्थांनी वाजतगाजत मिरवणूक काढत त्यांच्या यशाचा आनंद साजरा केला. .सौरभचे वडील राजू आणि आई मनिषा दहावी शिकलेत. नोकरीनिमित्त ते पुण्यात स्थायिक झाले. सौरभचे वाणिज्यमधून बारावीपर्यंतचे शिक्षण बालशिक्षण विद्यालयात झाले. तर, बावधनच्या सूर्यदत्ता महाविद्यालयातून त्याने पदवी मिळविली. त्याची मावशी पूजा मारणे आणि काका ईश्वर भिकुले दोघेही पोलिस आहेत. त्यांचा आदर्श समोर ठेवून त्याने हे यश प्राप्त केले. मागील वर्षी दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही केवळ कागदपत्र पडताळणीत त्याला अपयश आले होते. यावेळी मात्र त्याने विजयश्री खेचून आणली..आरती धुमाळ हिने पोलिस होत दिवंगत चुलत भावाचे स्वप्न पूर्ण केले. तिचे वडील विजय सातवी तर आई पूजा आठवी शिकले आहेत. गावातच आरतीचे सातवीपर्यंत शिक्षण झाले. त्यानंतर सात किलोमीटर पायी जात खेचरे येथील आप्पासाहेब ढमाले विद्यालयातून तिने दहावी केली. पिरंगुटच्या अनंतराव पवार महाविद्यालयात विज्ञान शाखेतून पदवी मिळविल्यानंतर ती पुण्यात वसतिगृहात राहिली. पहाटे मैदानावर कसरत आणि दिवसभर ग्रंथालयात वाचन करीत अखेर तिने खाकी वर्दी मिळवली..दिक्षाचे वडील ज्ञानेश्वर आणि आई पूजा उदरनिर्वाहासाठी पुण्यात स्थायिक झाले. दिक्षाचे प्राथमिक शिक्षण एमआयटीत तर कला शाखेतून ती बारावी झाली. त्यानंतर शाहू महाविद्यालयात पदवी घेताना शारीरिक मेहनत आणि अभ्यासात सातत्य ठेवून तिने पोलिस होण्याच्या स्वप्नाला गवसणी घातली.गावच्या इतिहासात प्रथमच तिघेजण पोलिस झाल्याने ग्रामस्थांनाही आनंद झाला. ग्रामस्थांनी त्यांची वाजतगाजत मिरवणूक काढली.