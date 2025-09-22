पुणे

Pune News : मेहनत, प्रामाणिकपणा व संघभावना हेच पोलिसांचे खरे बळ - पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला

महाराष्ट्र पोलिस कर्तव्य मेळावा-२०२५ चा भव्य समारोप
DGP Rashmi Shukla

DGP Rashmi Shukla

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे/घोरपडी - ‘तुम्ही केलेली मेहनत, चिकाटी, प्रामाणिकपणा व संघभावना खरोखर आदर्श आहेत. या स्पर्धांमधून केवळ शारीरिक ताकद किंवा शौर्यकौशल्य नव्हे, तर धैर्य आणि जनतेच्या सेवेसाठीची सदैव तत्परता अधोरेखित झाली आहे. हे प्रयत्न महाराष्ट्र पोलिस दलाची परंपरा अधिक भक्कम करतात,’’ असे प्रतिपादन राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी केले.

Loading content, please wait...
police
pune
Maharashtra Police
DGP
rashmi shukla

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com