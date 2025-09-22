Pune News : मेहनत, प्रामाणिकपणा व संघभावना हेच पोलिसांचे खरे बळ - पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला

पुणे/घोरपडी - ‘तुम्ही केलेली मेहनत, चिकाटी, प्रामाणिकपणा व संघभावना खरोखर आदर्श आहेत. या स्पर्धांमधून केवळ शारीरिक ताकद किंवा शौर्यकौशल्य नव्हे, तर धैर्य आणि जनतेच्या सेवेसाठीची सदैव तत्परता अधोरेखित झाली आहे. हे प्रयत्न महाराष्ट्र पोलिस दलाची परंपरा अधिक भक्कम करतात,’’ असे प्रतिपादन राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी केले..वानवडीतील राज्य राखीव पोलिस दलाच्या अलंकार हॉलमध्ये महाराष्ट्र राज्य पोलिस कर्तव्य मेळावा-२०२५ चा समारोप नुकताच पार पडला. या वेळी शुक्ला म्हणाल्या, ‘या स्पर्धेत विजयी झाले नाहीत त्यांच्यासाठी प्रत्येक प्रयत्न ही एक नवी शिकवण आहे.प्रत्येकामध्ये अधिक प्रगती करण्याची क्षमता आहे. ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हा मूलमंत्र लक्षात ठेवून समाजात सुरक्षितता, विश्वास आणि शांती निर्माण करण्यासाठी आपले योगदान नेहमीच उपयुक्त ठरेल.’.समारोप सोहळ्यात बँड पथकाद्वारे प्रमुख पाहुण्यांना मानवंदना देण्यात आली. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर २६ संघांनी शिस्तबद्ध संचलन करून पाहुण्यांना मानवंदना दिली.स्पर्धेतील विजेत्या संघांना शुक्ला यांच्या हस्ते विविध फिरते चषक प्रदान करण्यात आले. यामध्ये सायंटिफिक एड टू इन्व्हेस्टिगेशनचे पारितोषिक नागपूर शहराला, पोलिस फोटोग्राफी व संगणक सजगताचे कोल्हापूर परिक्षेत्राला, व्हिडिओग्राफीचे एस.आर.पी.एफ. परिक्षेत्राला, श्वान स्पर्धेचे अमरावती परिक्षेत्राला, तर घातपात विरोधी तपासणीचे गडचिरोली परिक्षेत्राला मिळाले. कै. अशोक कामटे फिरता चषक एम.आय.ए. गटाला मिळाला..सीसीटीएनएस बेस्ट घटक परफॉर्मन्स ट्रॉफी सांगली, नाशिक ग्रामीण व मुंबई पूर्व विभागाला प्रदान करण्यात आली. सर्वोत्कृष्ट विजेता संघाचे पारितोषिक नागपूर शहराला तर उपविजेतेपद कोल्हापूर परिक्षेत्राला मिळाले. गुन्हे अन्वेषण विभागाचा शताब्दी फिरता चषकही नागपूर शहराने पटकावला..या वेळी महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनीचे संचालक दत्तात्रेय पडसलगीकर, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दीपक पांडे, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक शारदा राऊत, विशेष पोलिस महानिरीक्षक राजेंद्र डहाळे, पोलिस सहआयुक्त शशिकांत महावरकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुधीर हिरेमठ, एसआरपीएफचे पोलिस उपमहानिरीक्षक विजयकुमार मगर, एम.आय.ए.चे संचालक एम. रामकुमार यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.