Success Story: बसचालककाकांची कन्या झाली पोलिस उपनिरीक्षक; अंकिताची सातत्याच्या जोरावर यशाला गवसणी, वडिलांच्या कष्टाचे सार्थक झालं!

Bus driver’s daughter Ankita becomes police sub-inspector: बसचालकाच्या कन्येचा पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा प्रवास; अंकिताच्या जिद्दीने वडिलांच्या कष्टाचे फेडले ऋण
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्रौली : निळकंठ (ता. भोर) येथील खासगी बसचालक प्रकाश गायकवाड यांच्या कन्येने यशाला गवसणी घालत जिद्द, चिकाटी, सातत्याच्या जोरावर पोलिस उपनिरीक्षक होऊन आदर्श निर्माण केला आहे. होतकरू मुलीने स्पर्धा परीक्षेत नेत्रदीपक यश मिळवले असून, उराशी ध्येय बाळगून केलेल्या कठोर परिश्रमाला निश्चितच यश मिळते हे तिने दाखवून दिले आहे.

