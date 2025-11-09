Womens World Cup : आंबेगावच्या कन्येमुळे भारत झाला महिला क्रिकेट विश्वचषक विजेता; कणर्धार हरमनप्रीतने दिले मायशा शिंदेला श्रेय

मंचर : नवी मुंबई येथे डॉ.डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर गुरुवारी (ता.३० ऑक्टोबर) रोजी महिला विश्वचषक क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने इतिहास रचत पहिल्यांदाच विजेतेपद पटकावले. पण भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने या विजयाचे श्रेय दिले ते आंबेगाव तालुक्यातील मायशा मंगेश शिंदे (वय ११) या लहानगीला. .आदर्शगाव गावडेवाडी (ता. आंबेगाव) येथील (स्व) दत्तात्रय व भरत शिंदे यांची नात मायशा सध्या मुंबईतील डी. वाय. पाटील शाळेत इयत्ता ५ वी मध्ये शिकत आहे. महिला क्रिकेट विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीदरम्यान राष्ट्रगीत सुरू असताना मायशा कर्णधार हरमनप्रीतसोबत उभी होती. राष्ट्रगीत संपताच मायशाने तिला मिठी मारत दिलेला छोटासा संदेश कर्णधाराच्या मनात घर करून राहिला. मायशा म्हणाली, “मला माहित आहे की ऑस्ट्रेलिया खूप चांगले खेळते. पण मला खात्री आहे की भारत ऑस्ट्रेलियापेक्षा चांगले खेळेल..(I know Australia plays very good. But I’m sure India will play better than Australia.)मायशाचा हा आत्मविश्वासपूर्ण संदेश ऐकून हरमनप्रीत इतकी प्रभावित झाली की तिने मायशाला मैदानावर थांबवून संपूर्ण भारतीय संघाला तिच्यासमोर उभे केले.“आज आपल्याला नवी कर्णधार मिळाली आहे.” असे म्हणत तिने मायशालाच भारतीय महिला संघाला संदेश देण्यास सांगितले. मायशाने पुन्हा तोच संदेश उच्चारताच भारतीय संघात अक्षरशः नवी ऊर्जा संचारली..Nashik Crime : दोन टोळ्यांतील वाद विकोपाला! बेथेलनगर गोळीबार प्रकरणी आणखी एका आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या.३३९ धावांच्या कठीण लक्ष्याचा पाठलाग, पण मायशाच्या शब्दांनी दिला धीर :ऑस्ट्रेलियाने दिलेले ३३९ धावांचे आव्हान पेलताना भारतीय संघाची सुरुवात अडखळत झाली. निर्णायक क्षणी दबाव वाढू लागला, मैदानावर शांतता, पण ड्रेसिंगरूममध्ये मायशाचा संदेश सतत घुमत होता.“मायशाने दिलेला संदेश आम्हाला विश्वास देणारा ठरला. म्हणूनच हा विजय तिचाच आहे” असे हरमनप्रीतने सामन्यानंतरच्या मुलाखतीत सांगितले. शेवटी भारताने अप्रतिम लढत देत ऑस्ट्रेलियावर मात केली व रविवारी (ता.२) जगज्जेतेपदावर भारतीय तिरंगा फडकवला.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC)देखील भारावले, समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ प्रसिद्ध :या घटनेची दखल घेत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने अधिकृत सोशल मीडियावर भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा व मायशासोबतचा व्हिडिओ प्रसिद्ध करत तिचे कौतुक केले. तर विविध वृत्तपत्रे, मासिके व वृत्तवाहिन्यांनी मायशाची प्रेरणादायी संदेशाचे कौतुक केले..“ऑस्ट्रेलिया चांगली खेळली, पण भारत त्यांच्यापेक्षा चांगले खेळणार, मायशाचा साधा, प्रामाणिक संदेश भारतीय संघाचा कणा बनला. माझी मुलगी मायशाचा संदेश विश्वविजेत्या संघाला प्रेरणा देणारा ठरला. आंबेगाव तालुक्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. तीच्या लहान वयातील समयसूचक बोलणे आम्हाला भावले आहे.”- श्रद्धा मंगेश शिंदे, आई, आदर्शगाव गावडेवाडी (ता.आंबेगाव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.