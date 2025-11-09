पुणे

Womens World Cup : आंबेगावच्या कन्येमुळे भारत झाला महिला क्रिकेट विश्वचषक विजेता; कणर्धार हरमनप्रीतने दिले मायशा शिंदेला श्रेय

India's Historic Women's World Cup Win : डॉ. डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर महिला विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारताने पहिल्यांदाच विजेतेपद पटकावल्यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने या विजयाचे श्रेय आंबेगाव तालुक्यातील मायशा मंगेश शिंदे (वय ११) या लहानगीला दिले; जिने उपांत्य फेरीपूर्वी प्रोत्साहनपर संदेश दिला होता.
डी.के.वळसे पाटील
मंचर : नवी मुंबई येथे डॉ.डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर गुरुवारी (ता.३० ऑक्टोबर) रोजी महिला विश्वचषक क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने इतिहास रचत पहिल्यांदाच विजेतेपद पटकावले. पण भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने या विजयाचे श्रेय दिले ते आंबेगाव तालुक्यातील मायशा मंगेश शिंदे (वय ११) या लहानगीला.

Cricket
ambegaon
Harmanpreet Kaur
Womens Cricketer

