Harshvardhan Sapkal: फडणवीस औरंगजेबापेक्षा क्रूर राजकारणी: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप ; माझ्याविरोधात कुभांड रचलं!

पुणे : ''निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान फक्त काँग्रेसनेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट आरोप केले. त्यामुळे फडणवीस यांनी माझ्याविरोधात कुभांड रचले आहे. मी जे बोललो नाही, ते माझ्या तोंडी घालून जातीय दंगली घडविण्याचा प्रयत्न केला,'' असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी रविवारी केला. 'फडणवीस हे औरंगजेबापेक्षा अधिक क्रूर राजकारणी आहेत', अशी टीकाही त्यांनी केली..सपकाळ यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त शहर काँग्रेसतर्फे त्यांचा रविवारी सत्कार करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, मोहन जोशी, रमेश बागवे, दीप्ती चवधरी, महापालिकेतील गटनेते चंद्रकांत कदम, अजित दरेकर यांच्यासह शहर, जिल्हा प्रतिनिधी, नगरसेवक उपस्थित होते..फडणवीस हे 'औरंगजेबाप्रमाणे क्रूर, नथुराम गोडसेप्रमाणे थंड रक्ताने गेम करणारे नेते आहेत. ते रेशीमबागेचा अजेंडा चालवत 'बंच ऑफ थॉट्स' प्रमाणे त्यांना देश चालवायचा आहे. निवडणूक आयोग, पोलिस, प्रशासन त्यांच्या खिशात आहे. 'पैसा फेक, तमाशा देख' ही त्यांची वृत्ती आहे. अशा स्थितीतही काँग्रेस त्यांच्याविरोधात उभी ठाकली. काँग्रेसला मतदारांचा प्रतिसाद मिळाला. हे पाहून फडणवीस बिथरले असल्याची टीका सपकाळ यांनी केली..'टिपू सुलतानप्रकरणी टीका करत त्यांना जातीभेद करायचा आहे. इतिहासाचा अभ्यास त्यांनी केलेला नाही. त्यावर त्यांना चर्चा करायची नाही. फक्त जातीय दंगली घडविण्याचाच त्यांचा उद्देश आहे. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणात काँग्रेसच्या एकाही कार्यकर्त्याने, पदाधिकाऱ्याने मला जाब विचारला नाही. सर्व जण एकसंधपणे माझ्या पाठीशी उभे राहिले. ही नवी काँग्रेस असून, मला त्याचा अभिमान आहे, असे सपकाळ म्हणाले..काँग्रेस भवन परिसरात बंदोबस्तकाँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून संतप्त भाजप कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस भवनासमोर नुकतेच आंदोलन केले होते. यावेळी झालेल्या दगडफेकीत काँग्रेस आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांसह पोलिस आणि पत्रकार जखमी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस भवन परिसरात रविवारी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..पुण्यात सोन्याचा नांगर फिरवूपुण्यात गाढवाचा नांगर फिरविणाऱ्यांच्याच विचारांचा माणूस राज्याचा मुख्यमंत्री आहे. मात्र, आम्ही पुण्यात सोन्याचा नांगर फिरवू. मनुस्मृती हा गाढवाचा नांगर आहे. तर राज्यघटना हा सोन्याचा नांगर आहे, असेही सपकाळ म्हणाले..