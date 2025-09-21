Harshwardhan Sapkal: आघाडीचा निर्णय स्थानिक नेते घेणार : हर्षवर्धन सपकाळ

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राज्यभर महाविकास आघाडी नसेल. यापुढे या निवडणुकीत महाविकास आघाडी करायची की नाही, हा निर्णय स्थानिक नेते घेतील, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्ट केले..पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालापात ते बोलत होते. संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले यावेळी उपस्थित होते. सपकाळ म्हणाले की, ‘‘स्थानिक निवडणुकांसाठी राज्य पातळीवर आघाडी केली जाणार नाही. .प्रत्येक ठिकाणी पक्षाची स्थानिक शाखा, शहर व जिल्हा स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, तसेच पक्षाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय निरीक्षक नेमले जाणार आहेत.’’.पुढे सपकाळ म्हणाले, ‘‘राहुल गांधी हे केवळ आरोप करत नाहीत, तर आयोगाच्या आकडेवारीसह पुरावे सादर करतात. मात्र आयोग शांत आहे, भाजप नेतेच उत्तर देतात. रामराज्याचा गजर करणाऱ्यांनी आता अग्निपरीक्षेलाही सामोरे जावे. आरक्षण सामाजिक मुद्दा आहे. फडणवीस मात्र त्याला राजकीय हेतूने पाहतात, ज्यामुळे सामाजिक ऐक्य बिघडते..Harshwardhan Sapkal: जिल्हा परिषद, मनपात आघाडीचा स्थानिक पातळीवरच निर्णय; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची घोषणा .संघाने भूमिका बदलावीमहात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. संघाचा आदर्श हा हिटलर आहे. त्यांना मनुस्मृती महत्त्वाची वाटते. शतकपूर्तीच्या निमित्ताने संघाने मनुस्मृती जाळावी आणि महात्मा गांधींचा विचार घेऊन पुढे वाटचाल करावी, अशी खोचक टीकाही सपकाळ यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.