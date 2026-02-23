पुणे

Harshvardhan Sapkal: उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेवर जावे: प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा प्रस्ताव, काँग्रेसला राज्यसभेवर संधी द्या!

Congress Demands Rajya Sabha seat in Maharashtra Alliance formula: उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर जाण्याची काँग्रेसची भूमिका
Congress Leader Floats Formula: Thackeray to Council, Rajya Sabha Seat for Party

Congress Leader Floats Formula: Thackeray to Council, Rajya Sabha Seat for Party

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘महाविकास आघाडी म्हणून राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याची कॉंग्रेसची भूमिका आहे. आघाडीचे प्रतिनिधी म्हणून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेवर जावे आणि राज्यसभेसाठी काँग्रेसला संधी द्यावी, असा आमचा प्रस्ताव आहे,’’ असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी रविवारी सांगितले.

Loading content, please wait...
Congress
Uddhav Thackeray
pune
political
district
Rajya Sabha

Related Stories

No stories found.