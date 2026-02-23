Harshvardhan Sapkal: उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेवर जावे: प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा प्रस्ताव, काँग्रेसला राज्यसभेवर संधी द्या!

पुणे : ‘‘महाविकास आघाडी म्हणून राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याची कॉंग्रेसची भूमिका आहे. आघाडीचे प्रतिनिधी म्हणून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेवर जावे आणि राज्यसभेसाठी काँग्रेसला संधी द्यावी, असा आमचा प्रस्ताव आहे,’’ असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी रविवारी सांगितले..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले असताना सपकाळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘राज्यसभेच्या निवडणुकीत पूर्वी शिवसेनेचे दोन, राष्ट्रवादीचे दोन आणि काँग्रेसचा एक उमेदवार निवडून गेला होता. परंतु, विधीमंडळातील सध्याचे संख्याबळ पाहता महाविकास आघाडीचा एकच उमेदवार राज्यसभेवर निवडून जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्रत्येक पक्ष दावा करत आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेवर जावे आणि भारतीय जनता पक्षाविरोधात लढण्यासाठी राज्यसभेवर काँग्रेसच्या उमेदवाराला निवडून द्यावे, अशी माझी त्यांना विनंती आहे.’’.विधानसभेच्या अधिवेशनाबाबत ते म्हणाले, ‘‘प्रत्येक अधिवेशनात गोंधळ घालत लोकशाहीला तिलांजली देण्याचे काम सत्ताधारी पक्ष करत असतो. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न मागे राहतात. राज्यातील सरकारने गैरव्यवहारांच्या प्रश्नावर उत्तर द्यावे, श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे..’’ महाविकास आघाडीच्या अधिवेशनपूर्व बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार गैरहजर का राहिले? याबाबत ते म्हणाले, ‘‘ते का गैरहजर राहिले हे माहिती नाही. परंतु, प्रत्यक्ष विधीमंडळात महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरेल.’’ काँग्रेसमध्ये हिंसेला थारा नाही. मात्र आम्हीही जशास तसे उत्तर देऊ शकतो. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पुण्यातील काँग्रेस भवनावर हल्ला केला, त्याचदिवशी पोलिसांवर कोणाचा दबाव होता? आज पोलिसांनी दिलेली सुरक्षाव्यवस्था त्या दिवशी का दिली नाही? याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही सपकाळ यांनी केली..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.राज्यात जनजागृती पदयात्रा काढणारपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दबावाखाली येत अमेरिकेसोबत केलेल्या व्यापार करारामुळे सोयाबीन, मका, कापूस उत्पादकांना फटका बसणार आहे. त्याबाबत जागृतीसाठी आम्ही राज्यात पदयात्रा काढणार आहोत. ‘एपस्टीन फाइल्स’मध्ये मोदी सरकारमधील मंत्री आणि उद्योगपतींचे नाव आले असल्याचा आरोप करून त्याबाबत मोदी सरकारने काहीच केले नाही. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकातील गोष्टींवरही खुलासा केलेला नाही, असेही सपकाळ म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.