हर्षवर्धन पाटलांच्या कारखान्याला ११ कोटींचा दंड, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांनीच मोडला नियम

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्याच साखर कारखान्याला साखर आयुक्तांनी अकरा कोटींचा दंड ठोठावला आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या अध्यक्षांच्या कारखान्यानेच नियम डावल्यानं प्रश्न उपस्थित होत आहेत. साखर आयुक्तालयाकडून परवाना मिळण्याआधीच ऊसगाळप सुरू केल्याचा ठपका ठेवत हा दंड ठोठावला आहे. हर्षवर्धन पाटील यांच्या शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्यावर कारवाईने खळबळ उडाली आहे..शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याशिवाय आणखी काही कारखान्यांनाही दंड ठोठावण्यात आलाय. यात पंढरपूरच्या सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचाही समावेश आहे. या कारखान्याला २ कोटी ३२ लाखांचा तर सांगली जिल्ह्यातल्या रायगाव शुगर अँड पावर या कारखान्याला ४० लाखांचा दंड करण्यात आला आहे..राज्यात २०२५-२६ च्या ऊस गाळप हंगामाला सुरुवात १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली. ऊस गाळप करण्यासाठी साखर उत्पादकांनी साखर आयुक्तालयाकडून गाळप परवाना घेणं हे बंधनकारक आहे. माजी सहकारमंत्री असलेले हर्षवर्धन पाटील हे महासंघाचे अध्यक्षच आहेत. असे असताना त्यांच्या कारखान्यानं परवाना न घेताच गाळप हंगाम सुरू कसा केला असा प्रश्न विचारला जात आहे..होऊदे खर्च! ७ कोटींना नव्या थार गाड्यांची खरेदी, मॉडिफिकेशनवर ५ कोटी खर्च; वन विभागाची उधळपट्टी, चौकशीचे आदेश.गाळप परवाना मागणीसाठी प्रस्ताव सादर करून परवाना घेण्याबाबत साखर आयुक्तांनी कारखान्यांना कळवले होते. त्यानुसार शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याकडून ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल केला. पण साखर आयुक्तांनी परवाना देण्याआधीच ऊस गाळप सुरू करण्यात आल्याचं निदर्शनास आले. कारखान्याने २ कोटी २४ लाख २९९ टन ऊसाचं गाळप केलं आहे. आता कारखान्याला प्रती टन ५०० रुपयांनुसार ११ कोटी २१ लाख ४९ हजार ५०० रुपये इतका दंड ठोठावला..ऊस गाळप परवाना का महत्त्वाचा?ऊसाची तोडणी झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देण्याचा नियम आहे. जर गाळप परवाना मिळण्याआधी शेतकऱ्यांकडून कारखान्याला ऊस पुरवठा केला गेल्यास एफआरपी देण्याबाबत नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे परवाना न घेता गाळप केल्यास ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.