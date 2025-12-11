पुणे

Harshwardhan Sapkal : व्होटचोरीद्वारे लोकशाही संपुष्टात आणण्याचा डाव; हर्षवर्धन सपकाळ यांची भाजपवर टीका

व्होटचोरी हे विदारक सत्य असून, लोकशाही संपुष्टात आणण्याचा हा भाजपचा कुटिल डाव आहे.
Updated on

पुणे - ‘व्होटचोरी हे विदारक सत्य असून, लोकशाही संपुष्टात आणण्याचा हा भाजपचा कुटिल डाव आहे. भारतीय संविधानाने सर्वांना समान मताधिकार दिला आहे. परंतु भाजप-आरएसएस या शक्तीला कमकुवत करून ठराविक लोकांसाठीच सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

