Pune Crime : गणेशोत्सवात दागिने चोरणारी हरियाणाची टोळी गजाआड; साडेचार हजार किलोमीटर पाठलाग करून कारवाई

पुणे - गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दीचा फायदा घेऊन दागिने चोरणाऱ्या हरियाणातील आंतरराज्य टोळी विश्रामबाग पोलिसांनी उघडकीस आणली. पोलिसांनी सुमारे साडेचार हजार किलोमीटरचा पाठलाग करत गुजरात पोलिसांच्या मदतीने पलवल (हरियाणा) येथील तिघांना अटक केली. त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेली आलिशान कार आणि चोरलेला मुद्देमाल असा सुमारे २३ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे..अजय समशेर कोळी (वय-२०), अमन समशेर कोळी (वय-२४) आणि दीपक समशेर सापसिंग (वय-२१, सर्व रा. पलवल, हरियाणा) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात दागिने चोरीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास पथकाने आरोपींचा माग काढला असता ते हरियाणातील असल्याचे निष्पन्न झाले. संशयितांना गुजरातच्या अरवली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळताच विश्रामबाग पोलिसांनी तेथे तिघांना ताब्यात घेतले..तपासात त्यांनी गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकीत गर्दीचा गैरफायदा घेत नऊ गुन्हे केल्याची कबुली दिली. आरोपींकडून गुन्ह्यासाठी वापरलेली १० लाख रुपयांची कार आणि १३ लाख रुपयांचा चोरीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नवनाथ जगताप यांच्यासह सहाय्यक निरीक्षक उमेश कारके, उपनिरीक्षक सत्यवान गेंड, मेहबूब मोकाशी आणि पोलिस अंमलदारांच्या पथकाने केली..दोन महिन्यांत सव्वा कोटींचा मुद्देमाल हस्तगतविश्रामबाग पोलिसांच्या तपास पथकाने गेल्या दोन महिन्यांत हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात तपास मोहीम राबवून ६२ गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. आरोपींकडून एक कोटी २३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्याची मोठी कामगिरी केल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.