Haveli News : हवेली तालुक्यात गॅस बुकिंगवरील ग्रामीण-शहरी भेदाविरुद्ध संताप; २५ दिवसांचा नियम लागू करण्याची मागणी

सुनील जगतापउरुळी कांचन - मध्य-पूर्व आखाती देशातील युध्दजन्य परिस्थितीने इंधन तेल व नैसर्गिक इंधन वायू पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने उद्भवलेल्या घरघुती गॅस सिलेंडर टंचाईच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागात वितरकांकडून घरघुती गॅस पुरवठ्यावर ४५ दिवस बुकिंग कालावधी निश्चित केल्याने या निर्णयाचा परिणाम निमशहरी असलेल्या हवेली तालुक्यात झाला असून,शहरीकरण झालेल्या हवेली तालुक्यात गॅस सिलेंडर बुकिंग मर्यादा ४५ दिवस केल्याने,या भागात नोकरदार वर्ग,शिक्षक,स्थायिक झालेले अकुशल कामगार यांना गॅस सिलेंडर अभावी प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची परिस्थिती उद्भवली आहे..आखाती देशातील युध्दजन्य परिस्थितीने इंधन व नैसर्गिक वायूचा पुरवठा मंदावला आहे.या परिस्थितीत राज्यात तसेच जिल्ह्यात गॅस सिलेंडरची वितरण व्यवस्था सुरळीत रहावी म्हणून शहरी भागात २५ दिवस तर ग्रामीण भागात ४५ दिवसांचा बुकिंग कालावधी निश्चित करुन पुरवठ्याचे आदेश पारीत केले आहेत.त्यामुळे सुमारे ४५ दिवसानंतर ग्रामीण भागातील वितरकांकडून ग्राहकांना सिलेंडर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे..हवेली तालुका हा पुणे शहराभोवती विस्तारलेला निमशहरी भाग असल्याने त्याला शहराचे निकष लावणे गरजेचे आहे अशी मागणी उरुळी कांचनचे माजी उपसरपंच भाऊसाहेब तुपे यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे निवेदन देवून केली आहे..LPG Gas Shortage: ''घाबरु नका, अडीच दिवसांमध्ये गॅस मिळेल'', पेट्रोलियम मंत्रालयाची पत्रकार परिषद.महापालिका,नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रात हा कालावधी २५ दिवस तर ग्रामीण भागात ४५ दिवस असल्याने ज्या नागरीकांचा मुख्य स्त्रोत केवळ गॅस सिलेंडर आहे त्यांची घालमेल होत आहे.मिळेल त्या ठिकाणाहून गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून घेण्यात हे नागरीक धावपळ करीत असल्याचे चित्र या भागात निर्माण झाले आहे..हवेली तालुक्यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागाचे निकष लागू केल्याने नोकरदारवर्ग अद्याप गॅस सिलेंडरच्या विवंचनेत आहे.या नागरिकांना ४५ दिवस कालावधी होऊन गॅस पुरवठा होणार असल्याचे उत्तर मिळत असल्याने हा कालावधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कमी करावा.हवेली तालुक्याचे संपूर्ण शहरीकरण झाल्याने व रहिवासी संख्या पाहता तालुक्यातील बुकिंग कालावधी शहरी भागाप्रमाणे २५ दिवसांचा करावा अशी मागणी नागरीकांकडून होत आहे.