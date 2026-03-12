Pune News: हवेलीचे सभापती युवराज काकडे अॅक्शन मोडवर! कुंजीरवाडी आरोग्य केंद्राला अचानक भेट; समस्या जाणून घेत दिल्या सूचना..

-सुनील जगतापउरुळी कांचन: हवेली पंचायत समितीच्या सभापतीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तडक अचानक भेटीने केली कुंजीरवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पोलखोल ! पदाच्या जबाबदारीची व कर्तव्याची जाणीव ठेवून झपाट्याने कामाला सुरुवात करत सभापती युवराज काकडे यांनी कुंजीरवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला अचानक भेट देत आरोग्य सेवांचा आढावा घेतला..Mundhwa Land Scam: पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यहारप्रकरणी ‘अमेडिया’ला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ; सुनावणी आता १६ मार्चला होणार!.यावेळी त्यांनी आरोग्य केंद्रातील विविध विभागांची पाहणी करून वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधत आरोग्य सुविधांची सविस्तर माहिती घेतली.आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या रुग्णांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये,औषधोपचार वेळेवर मिळावेत तसेच स्वच्छता,औषधसाठा,उपचार सुविधा,महिला प्रसूतीगृह याबाबत आवश्यक त्या सूचना सभापती काकडे यांनी आरोग्य केंद्र प्रमुखांना दिल्या.तसेच नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्यसेवा देण्यासाठी कोणत्या सुविधा आवश्यक आहेत,याबाबतही त्यांनी कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेतली..यावेळी बोलताना सभापती युवराज काकडे म्हणाले की,हवेली तालुक्यातील ७१ गावांमधील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे,उपकेंद्रे, अंगणवाड्या व शाळांना अचानक भेटी देऊन तेथील समस्या प्रत्यक्ष पाहणार आहे.स्थानिक पातळीवरील अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी पंचायत समितीच्या माध्यमातून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल.ग्रामीण भागातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले..Pimpri News: पिंपरीत निविदा प्रक्रियेवरून भाजप-शिवसेना आमने-सामने; जादा दराने निविदा देण्यास आक्षेप, दोन विषय तहकूब करण्याची नामुष्की!.यावेळी पंचायत समिती सदस्य कृषिराज चौधरी,युवा नेते संदेश आव्हाळे,माजी सरपंच संतोष कुंजीर,माजी उपसरपंच भरत निगडे,पोलीस पाटील मिलिंद कुंजीर,माजी तंटामुक्ती अध्यक्ष अमर कुंजीर,विकास निगडे,चंद्रकांत बारवकर,संजय झेंडे तसेच वैद्यकीय अधिकारी डॉ.लोखंडे व कर्मचारी वर्ग उपस्थित होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.