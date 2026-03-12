पुणे

Pune News: हवेलीचे सभापती युवराज काकडे अॅक्शन मोडवर! कुंजीरवाडी आरोग्य केंद्राला अचानक भेट; समस्या जाणून घेत दिल्या सूचना..

सकाळ वृत्तसेवा
-सुनील जगताप

उरुळी कांचन: हवेली पंचायत समितीच्या सभापतीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तडक अचानक भेटीने केली कुंजीरवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पोलखोल ! पदाच्या जबाबदारीची व कर्तव्याची जाणीव ठेवून झपाट्याने कामाला सुरुवात करत सभापती युवराज काकडे यांनी कुंजीरवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला अचानक भेट देत आरोग्य सेवांचा आढावा घेतला.

