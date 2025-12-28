Haveli Cricket Cup : हवेली शिक्षक संघाने खेळाडूंना दिले सन्मान; शतक महोत्सवी वर्षाची सुरुवात!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : जीवनात खेळातील सहभागाला मोठे महत्त्व आहे.समस्यांना सामोरे जाऊन आपल्या खेळाकडे लक्ष केंद्रित करतो तोच यशस्वी होतो.आज प्रत्येक खेळांत अनेक क्रांतिकारक बदल होत आहेत.प्रत्येक खेळाडूची शारीरिक तंदुरुस्ती,सुंदरता त्याला वेगळी ओळख देते असे प्रतिपादन हवेली तालुक्याचे गटशिक्षण अधिकारी हेमंतकुमार खाडे यांनी केले..हवेली तालुका प्राथमिक शिक्षक को.ऑप. क्रेडिट सोसायटीच्या शताब्दी वर्षानिमित्त तालुका स्तरीय भव्य क्रिकेट स्पर्धा नुकत्याच पार पडल्या.या स्पर्धेचे उदघाट्न खाडे यांनी केले याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या स्पर्धेत पश्चिम हवेलीतील सिहंगड टायगर्स संघाने अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या सामन्यात विजेतेपद पटकावले तर नगर रोडचा शिवनेरी पँथर्स संघ उपविजेता ठरला.तिसऱ्या स्थानावर पूर्व हवेलीच्या पुरंदर वॉरियर्सने बाजी मारली..Beed News: Ajit Pawar NCP-BJP राडा, लोखंडी पाईप लाठ्या-काठ्या अन् दगडाने मारहाण | Video Viral | Sakal News.यावेळी खेळाडूंना टी-शर्ट चे वाटप करण्यात आले.संस्थेचे चेअरमन दिगंबर सुपेकर यांनी सर्व खेळाडू व मान्यवरांचे स्वागत केले.संघांचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष राजेश काळभोर यांच्या हस्ते मालिकावीर तसेच हवेली शिक्षक संघांचे आजी माजी पदाधिकारी, रमेश कुंजीर,जयवंत मोहिते, सुरेश कटके यांच्या हस्ते सामनावीर पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. विजेत्या सर्व खेळाडूंना संस्थेच्या संचालकांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित केले.स्पर्धेसाठी हवेली तालुक्यातील शिक्षकवृंद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.पारितोषिक वितरणानंतर संस्थेचे सचिव ग.प्र.जाधव यांनी सर्वांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.