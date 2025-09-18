Maharashtra Medical Council : होमिओपॅथी डॉक्टरांना दिलासा; एमएमसी नोंदणीला उच्च न्यायालयाचा स्थगिती नकार

पुणे : आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील (एमएमसी) नोंदणीला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी ही अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे होमिओपॅथी डॉक्टरांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील नोंदणी (एमएमसी) सुरूच राहणार असल्याचे होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनेने बुधवारी स्पष्ट केले..राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाने २४ एप्रिल २०२५ मध्ये ‘सीसीएमपी’ पात्रताधारक डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याचे आदेश ‘एमएमसी’ला दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये ‘सीसीएमपी’ अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक औषधोपचार करण्यास अधिकृत परवानगी मिळालेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास आपण इच्छुक नाही, असे न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. होमिओपॅथिक डॉक्टरांना ॲलोपॅथिक औषधे लिहून देण्याचा अधिकार देण्याच्या बाजूने आणि विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील बाब स्पष्ट केली..इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) उच्च न्यायालयात या सुधारणांना आव्हान दिले होते. त्यानंतर, ‘सीसीएमपी’ पात्रताधारक होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी थांबवण्याचे परिपत्रक शासनाने काढले. या निर्णयाला होमिओपॅथिक डॉक्टर्स संघटनेने आव्हान दिले होते. या याचिकांवर मंगळवारी प्रदीर्घ सुनावणी झाली..त्या वेळी सरकारच्या ११ जुलैच्या निर्णयामुळे सीसीएमपी-प्रशिक्षित होमिओपॅथी डॉक्टरांना, विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित भागात, ॲलोपॅथीचा सराव करण्याचा अधिकार कायम ठेवणाऱ्या मागील निर्णयांचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा होमिओपॅथिक डॉक्टर्स असोसिएशनचे वरिष्ठ वकील ॲड. आशुतोष कुंभकोणी आणि ॲड. अक्षय शिंदे यांनी केला.या लढ्यामध्ये होमिओपॅथीचे नेते डॉ. अरुण भस्मे, डॉ. बाहुबली शाह, डॉ. बाळकृष्ण गायकवाड, डॉ. रजनी इंदुलकर, डॉ. बाळासाहेब पवार, डॉ. सोमनाथ गोसावी, डॉ. विजय पवार, कॉलेज फेडरेशनचे अध्यक्ष आमदार विक्रम काळे, सचिव पृथ्वीराज पाटील आदींसह महाराष्ट्रातील सर्व होमिओपॅथिक संघटना, डॉक्टर्स यांनी भाग घेतला..राज्य सरकारची भूमिकाराज्य सरकारच्या वतीने भूमिका स्पष्ट करताना राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सरकारचा निर्णय गरीब आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी कसा महत्त्वाचा आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागात निष्णात डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे प्रथमोपचार किंवा किरकोळ आजारांवर उपचार करण्यास होमिओपॅथी डॉक्टरांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाधिवक्त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे २०१६ मध्ये सर्वप्रथम याबाबतचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याचेही सराफ यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही सरकारची बाजू ग्राह्य मानून ‘सीसीएमपी’ पात्रताधारक होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.