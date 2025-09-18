पुणे

Maharashtra Medical Council : होमिओपॅथी डॉक्टरांना दिलासा; एमएमसी नोंदणीला उच्च न्यायालयाचा स्थगिती नकार

Homoeopathy Doctors : उच्च न्यायालयाने होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील नोंदणीवर स्थगिती नाकारली; नोंदणी अंतिम आदेशांवर अवलंबून राहणार.
Maharashtra Medical Council

Maharashtra Medical Council

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील (एमएमसी) नोंदणीला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी ही अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्‍यामुळे होमिओपॅथी डॉक्टरांची महाराष्‍ट्र वैद्यकीय परिषदेतील नोंदणी (एमएमसी) सुरूच राहणार असल्‍याचे होमिओपॅथी डॉक्टरांच्‍या संघटनेने बुधवारी स्‍पष्‍ट केले.

Loading content, please wait...
maharashtra state examination council
health department maharashtra
Supreme Court recommendations
Homeopathy practice regulations
Maharashtra legal community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com