Pune News : तपासण्यांचा धडाका, पण उपचारांचे काय? ‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार’ अभियानातील निदानाची आकडेवारी गुलदस्तात

पुणे : आरोग्य विभागाने गेल्या पंधरा दिवसांत 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियानाअंतर्गत राज्यातील तब्बल एक कोटी आठ लाख महिला व पुरुषांच्या आरोग्य तपासण्या केल्याचा दावा केला आहे. या आकडेवारीचा आरोग्य विभागाकडून गवगवा केला जात असला तरी, प्रत्यक्षात किती रुग्णांना कोणत्या आजारांचे निदान झाले, त्यांना उपचारासाठी कोठे पाठवले, याची आकडेवारी गुलदस्तात ठेवली आहे. त्यामुळे, खरच उपचार झाले आहेत का हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. यावरून आरोग्य विभागाचा तपासण्यांचा धडाका; परंतु, निदान व उपचाराचे काय? हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे..आरोग्य विभागाने 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान १७ सप्टेंबर ते दोन ऑक्टोबरदरम्यान राबवले. यामध्ये दोन लाख ३० हजार ६५३ आरोग्य शिबिरे घेण्यात आल्याचे सांगितले आहे. या शिबिरांमध्ये महिलांच्या संसर्गजन्य आजार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, क्षयरोग व रक्तदाब तपासणी, गर्भवतींची तपासणी, लसीकरण, पोषण व मासिक पाळी स्वच्छतेबाबत मार्गदर्शन आणि समुपदेशन करण्यात आले, असा दावा आरोग्य विभागाने केला आहे. कोट्यवधी रुग्णांच्या तपासण्यांचे आकडे जाहीर केले जात असले, तरी निदान झालेले रुग्ण किंवा उपचारासाठी पुढे पाठवलेल्या रुग्णांचे आकडे मात्र देण्याचे टाळले आहेत. त्यामुळे, या मोहिमेची निष्पत्ती काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Pune MSRTC News : प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दिवाळीनिमित्त पुण्यातून 'एसटी'च्या ५९८ जादा गाड्या; 'या' कालावधीत धावणार Buses.गणेशोत्सव, नवरात्री दरम्यान तपासण्या करून कोट्यवधी नागरिकांची तपासणी झाल्याचे आकडे जाहीर करण्यात येत होते. त्याचा काही प्रमाणात फायदा झाला असला तरी, त्यातून निदान झालेल्या रुग्णांचे पुढे काय झाले, याची आकडेवारी राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे आहे ना जिल्हा किंवा महापालिकेच्या पातळीवरील आरोग्य केंद्रात आहे. या आकडेवारीचा उपयोग करून कोणते आजार वाढत आहेत, याचे विश्लेषण करून पुढील आरोग्यविषयक धोरण ठरविण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो; परंतु असाही प्रयोग होताना दिसून येत नाही. याबाबत राज्याचे आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर व डॉ. विजय कंदेवाड यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..आरोग्य संचालकांचे मौनराज्याच्या आरोग्य विभागाला डॉ. नितीन अंबाडेकर व डॉ. विजय कंदेवाड हे दोन संचालक आहेत. त्यांच्याकडून माध्यमांना कोणतीही माहिती दिली जात नाही. वारंवार संपर्क करूनही माहिती दिली जात नाही. त्यावरून दोन्ही संचालकांनी मौनव्रत धारण केले का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य संचालकांची जाहीरपणे खरडपट्टीही काढली होती. तरीही आरोग्य संचालकांनी त्यांच्याही निर्देशाला केराची टोपली दाखवली आहे का, असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे..