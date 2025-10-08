Pune Water Crisis : बावधन बुद्रुकमध्ये दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे आरोग्याचा धोका, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर नागरिकांचा संताप

कर्वेनगर : बावधन बुद्रुक परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांना अशुद्ध आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. या दूषित पाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने योग्य त्या उपायांची अंमलबजावणी करावी, अशी येथील स्थानिक रहिवाशांची मागणी आहे..या परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की, महापालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नळातून गाळयुक्त आणि पिवळसर पाणी येत असून ते पिणे तर दूर, पण वापरण्यासाठीही योग्य नाही. दररोज हे पाणी उकळून किंवा फिल्टर करून वापरण्याची वेळ आली आहे. .Pune News : आमदार बापू पठारे यांना धक्काबुक्कीप्रकरणी २० जणांवर गुन्हा दाखल.या अशुद्ध आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठ्यामुळे लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांत आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महापालिकेच्या आरोग्य आणि पाणीपुरवठा विभागाकडे याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही अधिकाऱ्यांकडून यावर ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत. असा आरोप नागरिकांनी केला आहे. दूषित पाण्यामुळे आरोग्य धोक्यात आल्याने परिसरातील रहिवाशांमध्ये प्रशासनाच्या विरोधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.नागरिकांमधून पोटाचे विकार, अतिसार, टायफॉईड, अंगावर खाज सुटणे यासारख्या तक्रारी येत आहेत. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे..नागरिकांच्या मागण्या...महापालिका प्रशासनाने तातडीने पाण्याचे नमुने तपासावेतजलशुद्धीकरण यंत्रांची नियमित साफसफाई व तपासणी करावीआरोग्य विभागाने जागरूकता मोहीम राबवावीतत्काळ उपाययोजना करून स्वच्छ पाणीपुरवठा करावा.बावधन परिसरात सांडपाणी वाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होते. त्यावेळी शेजारीच असलेल्या जलवाहिनीत चुकून हे दूषित पाणी मिसळले गेले होते, मात्र सद्यःस्थितीत जलवाहिनीची दुरुस्ती करण्यात आली असून, बावधन परिसराला शुद्ध पाणीपुरवठा केला जात आहे.- हेमंत जगताप, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.