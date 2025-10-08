पुणे

Pune Water Crisis : बावधन बुद्रुकमध्ये दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे आरोग्याचा धोका, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर नागरिकांचा संताप

PMC : कर्वेनगर येथील बावधन बुद्रुक परिसरातील नागरिकांना गेल्या अनेक दिवसांपासून अशुद्ध, गाळयुक्त आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे त्यांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, स्थानिक रहिवाशांनी महापालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
Pune Water Crisis

Pune Water Crisis

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्वेनगर : बावधन बुद्रुक परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांना अशुद्ध आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. या दूषित पाण्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने योग्य त्या उपायांची अंमलबजावणी करावी, अशी येथील स्थानिक रहिवाशांची मागणी आहे.

