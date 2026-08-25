Hospital Fire Audit : आरोग्य विभागाचे वरातीमागून घोडे; अमरावती दुर्घटनेनंतर राज्यातील रुग्णालयांचे फायर ऑडिट

पुणे - अमरावती येथील जिल्हा स्त्री शासकीय रुग्णालयात आग लागून नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्य विभागाला जाग आली आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचे फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा, इमारतींचे बांधकाम तसेच संबंधित यंत्रणांचे ऑडिट करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत..राज्यातील आरोग्य रुग्णालयात आग प्रतिबंधक उपाययोजना, परिपत्रके व मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याचा नियमित आढावा घेण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. रुग्णालयातील आयसीयू, एनआयसीयू, नर्सरी आणि ऑपरेशन थिएटर यांसारख्या संवेदनशील विभागांतील अग्निसुरक्षा आणि विद्युत यंत्रणेची विशेष तपासणी करण्यात येणार आहे. विद्युत सुरक्षा, वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन, आपत्कालीन स्थलांतरण व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणांची उपलब्धता व कार्यक्षमता, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिल यांचाही आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..कागदोपत्री ऑडिट नकोरुग्णालयांचे केवळ कागदोपत्री फायर ऑडिट न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीची तपासणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणीमध्ये आढळलेल्या त्रुटींची नोंद करून त्यानुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करावा आणि आवश्यक सुधारणा तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे आदेश आहेत. रुग्णालयाच्या प्रत्येक इमारतीची आणि ब्लॉकची सहा महिन्यांच्या चक्रात अग्निसुरक्षा तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे..अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चितराज्यातील शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधील ऑडिट करून घेण्याची जबाबदारी रुग्णालय प्रमुख, विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. फायर ऑडिटमध्ये दिरंगाई किंवा सुरक्षा उपाययोजनांमधील गंभीर त्रुटींमुळे दुर्घटना घडल्यास संबंधित संस्थाप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही आरोग्य विभागाने दिला आहे..दुर्घटनेनंतरच हालचालीरुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा आणि विद्युत यंत्रणांची तपासणी ही नियमित प्रक्रिया असणे अपेक्षित असताना गंभीर दुर्घटनेनंतरच राज्यभर तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंतच्या सुरक्षा निर्देशांची अंमलबजावणी कितपत झाली आणि पूर्वी झालेल्या ऑडिटमध्ये आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.