Health Insurance Issue : टायपिंगच्या चुकीचा गैरफायदा घेत नाकारला रुग्णाचा आरोग्य विमा; ग्राहकाने दाखल केली ग्राहक आयोगात तक्रार

पुणे - रुग्णालयाकडून रुग्णाच्या कागदपत्रांवर आरोग्याच्या माहितीबाबत केलेल्या चुकीचा आधार घेत विमा कंपनीने आरोग्य विमा नाकारत विमा रद्द केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ‘ग्राहकाने माहिती लपवली’ असा दावा करत कंपनीने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे या बाबत ग्राहकाने येथील ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली आहे..ज्येष्ठ लेखक संजय सोनवणी आणि त्यांच्या पत्नी पुष्पा सोनवणी यांनी याबाबत ‘निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी’ विरोधात तक्रार दिली आहे. सोनवणी दाम्पत्याने ऑक्टोबर २०२१ पासून ‘निवा बुपा’ कंपनीचा आरोग्य विमा घेतला होता. पुष्पा यांना जंतुसंसर्गामुळे जानेवारी २०२६ मध्ये खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..या उपचाराचा किडनीच्या आजाराशी (सीकेडीशी) संबंध नसताना रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांकडून कागदपत्रांवर आरोग्य इतिहासात नजरचुकीने दोन वर्षांऐवजी २० वर्षे सीकेडी असे चुकून नमूद केले. त्या चुकीचा आधार घेत रुग्णालयाने विमा कंपनीत दाखल केलेला कॅशलेसचा दावा नाकारत विमा परस्पर रद्द केला. त्यामुळे उपचारांसाठी तब्बल ११ लाख ५४ हजार १६३ रुपयांचा खर्च सोनवणी यांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागला..चूक झाल्याची रुग्णालयाची कबुली -रुग्णालय प्रशासनाने तात्काळ आपली चूक मान्य करून विमा कंपनीला सहा जानेवारीला दुरुस्ती पत्र पाठवले. रुग्णाला वीस वर्षापासून नाही तर केवळ दोन वर्षांपासूनच हा त्रास आहे, असे त्यात नमूद नमूद केले. त्यासोबत त्यांनी पुरावा म्हणून नेफ्रोलॉजिस्टचे वैद्यकीय तपासण्यांचे पुरावे दिले. याबाबत कंपनीकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्याने सोनवणी यांनी ॲड. गणेश गायकवाड यांच्यामार्फत आयोगात तक्रार दाखल केली आहे..सोनवणी यांनी तक्रारीद्वारे केलेल्या मागण्या -- विमा रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर घोषित करून विमा पूर्ववत करावा- वैद्यकीय उपचारांचा झालेला खर्च विमा कंपनीने द्यावा- मानसिक व शारीरिक छळाबद्दल सात लाख ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी- न्यायालयीन खर्चापोटी ७५ हजार रुपये विमा कंपनीने द्यावेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.