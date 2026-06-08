पुणे

Health Insurance Issue : टायपिंगच्या चुकीचा गैरफायदा घेत नाकारला रुग्णाचा आरोग्य विमा; ग्राहकाने दाखल केली ग्राहक आयोगात तक्रार

रुग्णाच्या कागदपत्रांवर आरोग्याच्या माहितीबाबत केलेल्या चुकीचा आधार घेत विमा कंपनीने आरोग्य विमा नाकारत विमा रद्द केल्याचा प्रकार आला उघडकीस.
maHealth Insurance

maHealth Insurance

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - रुग्णालयाकडून रुग्णाच्या कागदपत्रांवर आरोग्याच्या माहितीबाबत केलेल्या चुकीचा आधार घेत विमा कंपनीने आरोग्य विमा नाकारत विमा रद्द केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ‘ग्राहकाने माहिती लपवली’ असा दावा करत कंपनीने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे या बाबत ग्राहकाने येथील ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली आहे.

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