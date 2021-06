पुणे महापालिका हद्दीत गावे समाविष्टबाबत सुनावणी पूर्ण

By

पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबत या गावांमधील जिल्हा परिषदेचे सदस्य व पंचायत समितीचे सदस्य यांची सुनावणी सोमवारी जिल्हाधिकारी यांनी घेतली. आता जिल्हा प्रशासनाकडून याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. (Hearing completed regarding inclusion of villages in Pune Municipal Corporation

महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट करण्याबाबत यापूर्वी विभागीय आयुक्तांकडून नागरीकांच्या हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन आपल्या अभिप्रायासह विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारला आपला अहवाल यापूर्वीच सादर केला आहे. परंतु गावे समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये स्थानिक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य यांचे म्हणणे विचारात घेणे आवश्‍यक असते.

हेही वाचा: पुणे जिल्ह्यात नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनामुक्तांची संख्या दुप्पट

सोमवारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याबाबतची सुनावणी झाली. त्या सुनावणीचा अहवाल लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात गावे समाविष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

https://fb.watch/6ggJ4mwafI/