पुणे

Pune Ward Structure : पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवरील हरकतींवर ११ व १२ सप्टेंबरला सुनावणी

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर पावणे सहा हजार हरकती, सूचना आल्या आहेत.
Pune Municipal Corporation Election

Pune Municipal Corporation Election

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर पावणे सहा हजार हरकती, सूचना आल्या आहेत. त्यावर गुरुवारी (ता.११) आणि शुक्रवारी (ता.१२) बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. ही सुनावणी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर सचिव व्ही. राधा यांच्या समोर होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Municipal election
Ward Structure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com