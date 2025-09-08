Pune Ward Structure : पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवरील हरकतींवर ११ व १२ सप्टेंबरला सुनावणी

पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर पावणे सहा हजार हरकती, सूचना आल्या आहेत. त्यावर गुरुवारी (ता.११) आणि शुक्रवारी (ता.१२) बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. ही सुनावणी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर सचिव व्ही. राधा यांच्या समोर होणार आहे..महापालिकेच्या हद्दीत नुकतेच ३२ गावे समाविष्ट झाल्यामुळे प्रभाग रचनेत मोठे बदल झाले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने नवीन प्रारूप प्रभाग रचना तयार केली होती. या रचनेवर आक्षेप घेण्यासाठी नागरिकांना ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत तब्बल पावणो सहा हजार हरकती दाखल झाल्या असून, शेवटच्या दिवशीच साडेतीन हजारांहून अधिक हरकती नोंदवल्या गेल्या..या सर्व हरकती व सूचनांची स्वतंत्रपणे सुनावणी घेऊन व्ही. राधा अंतिम अहवाल तयार करतील. त्यानंतरच अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली जाईल.सुनावणीचे वेळापत्रक११ सप्टेंबर : प्रभाग क्रमांक १ ते २९१२ सप्टेंबर : प्रभाग क्रमांक ३० ते ४१ठिकाण : बालगंधर्व रंगमंदिरवेळ : सकाळी १० ते सायंकाळी ६सूचना : सुनावणीसाठी वेळापत्रक जाहीर केले असून, संबंधितांना महापालिकेकडून पत्रे पाठवली आहेत.अशी आहे प्रारूप प्रभाग रचनाएकूण प्रभाग : ४१पुणे महापालिकेत नगरसेवकांची संख्या : १६५अनुसूचित सदस्य आरक्षीत प्रभाग - २२अनुसूचित जमाती आरक्षीच प्रभाग - २चार सदस्यीय प्रभागांची संख्या - ४०पाच सदस्यीय प्रभागाची संख्या - १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.