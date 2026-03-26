Pune News: अर्थसंकल्पावरून सत्ताधारी-विरोधकांत जुंपली; पुणे महापालिका सभा, रात्री उशिरापर्यंतच्या चर्चेनंतर अर्थसंकल्पास मान्यता!

पुणे : महापालिकेत मांडलेला १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे शहराच्या विकासाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सर्वांगीण विकास करणारा आहे, असा दावा भाजपने अर्थसंकल्पावरील चर्चेत केला. तर, अर्थसंकल्प भाजप व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये भेदभाव करणारा आहे. समाविष्ट गावांच्या विकासावर परिणाम करणारा असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली. बुधवारी सकाळी साडेअकरा वाजता सुरू झालेली अर्थसंकल्पावरील सभा बारा तासांहून अधिक वेळ चालली. त्यात रात्री उशिरा अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली..स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर बुधवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी विशेष सभा घेण्यात आली. सकाळी साडेअकरा वाजता महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या उपस्थितीत सभेला सुरुवात झाली. चर्चेच्यावेळी एकीकडे भाजपच्या नगरसेवकांकडून अर्थसंकल्पावर स्तुतिसुमने उधळली जात असताना, विरोधी पक्षांकडून मात्र टीकेची धार कमी होण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी काहीकाळ सभागृहाचे कामकाज पाहिले..विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी निधी वाटपावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. निकम म्हणाले, ''विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना अत्यल्प निधी दिला आहे. मतदारांचा, त्यांच्या प्रश्नांचा विचार केलेला नाही.'' काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप म्हणाले, ''निधीचे वाटप करताना सत्ताधाऱ्यांना ४०-४० कोटी, तर कोंढव्यासारख्या भागाला हात आखडता घेतला आहे. सात नगरसेवकांना अत्यल्प निधी दिला, हे योग्य नाही.'' भाजपने शिक्षण आणि आरोग्याचे खासगीकरण करू नये. आरोग्यासाठी ८८१ कोटी रुपयांची तरतूद असली, तरी प्रत्यक्ष उपचारांसाठी १८० कोटी रुपयेच उपलब्ध होत आहेत, असे नंदिनी धेंडे यांनी सांगितले..''अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले कर्करोग रुग्णालय, आयव्हीएफ उपचारांसह आरोग्य योजनांमुळे पुणेकरांच्या निरोगी आरोग्यास प्राधान्य दिले आहे,'' असे पल्लवी जावळे यांनी सांगितले. ''हा अर्थसंकल्प जनतेच्या अपेक्षांना न्याय देणारा आहे,'' असे स्मिता वस्ते यांनी नमूद केले. ''लाडक्या बहिणींच्या पाठीशी उभा राहणारा अर्थसंकल्प आहे,'' असे रूपाली धाडवे यांनी सांगितले. कॉँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम म्हणाले, ''हा स्वप्नाळू अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पातून पुणेकरांचा काहीही फायदा होणार नाही.''.'पुणे प्रथम' या ब्रीदवाक्याला साजेसे चित्र अर्थसंकल्पात उमटले आहे. निधीची चांगली तरतूद केली आहे. त्यामध्ये सर्वांची दखल घेतली आहे. त्यामुळे मानाचा तुरा रोवला जाईल. विरोधकांच्या सूचना कामाला गती देतील, तो शहरहिताचा आरसा असेल. विकासाच्या मुद्द्यावर हेवेदावे विसरून आपण एकत्र आहोत, एकत्र काम करू.- मंजूषा नागपुरे, महापौर.अर्थसंकल्प तयार करताना सर्वांना समान निधी वाटप होईल, याची योग्य काळजी घेतली आहे. सत्ताधारी व विरोधक असा कुठलाही भेदभाव आम्ही केलेला नाही. शहरातील समस्या दूर करताना नव्या संकल्पना, योजना, उपक्रमांना प्राधान्य दिले आहे.- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.देशातील सर्वांत जास्त विकसित होणाऱ्या पुण्याचा वेग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाद्वारे केला आहे. त्यात सर्व घटकांना प्राधान्य दिले आहे. सर्व प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. राजकारण न करता विरोधकांनाही निधी दिला आहे. हा अर्थसंकल्प भाजपचा नसून पुणेकरांचा आहे.- गणेश बिडकर, सभागृह नेते, महापालिका.