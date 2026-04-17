Pune Heatwave: पुणे परिसरात उष्णतेचा तडाखा; लोहगावचा पारा ४२ अंशांवर, तापमान आणखी वाढणार, अंगाची लाहीलाही..

पुणे : कायम आल्हाददायक हवेसाठी ओळखले जाणारे पुणे शहर आता अक्षरशः उन्हाच्या भट्टीत होरपळून निघत आहे. कोरड्या आणि गरम वाऱ्यांमुळे पुणेकरांना सकाळी नऊपासूनच उन्हाचे चटके असह्य होऊ लागले आहेत. वाढत्या उष्णतेने पुणेकरांच्या अंगाची लाहीलाही होत असून, दुपारच्या वेळी रस्त्यांवरही शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. पुढील दोन दिवसांत कमाल तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. .शहराच्या मध्यवर्ती भागासह पाषाण, लवळे, कोरेगाव पार्क आणि मगरपट्टा परिसरात कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १७.१ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. एरवी वाहनांच्या आणि नागरिकांच्या गर्दीने गजबजलेले शहरातील मुख्य रस्ते, चौक आणि बाजारपेठांमध्ये गुरुवारी दुपारी बारापासूनच शुकशुकाट पाहायला मिळाला. .कडक ऊन आणि अंगाला चटके देणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांमुळे बहुतांश नागरिकांनी दुपारी घराबाहेर पडणे टाळले. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी रस्त्यावरून ये-जा करणारे नागरिक डोक्याला रुमाल बांधून, टोपी किंवा छत्रीचा आधार घेताना दिसत आहेत. याबरोबरच उष्णतेपासून थोडासा दिलासा मिळवण्यासाठी रसवंतीगृहे, शीतपेयांच्या दुकानांत गर्दी पाहायला मिळत आहे..पुणे आणि परिसरात शुक्रवारी (ता. १७) कमाल तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता असून, ४१ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदवले जाईल. तर, किमान तापमान स्थिर राहून १८ अंश सेल्सिअस राहील. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. शनिवारी (ता. १८) कमाल तापमान ४१ अंश सेल्सिअसवर स्थिर राहील, मात्र किमान तापमानात किंचित वाढ होऊन १९ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदवले जाईल, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवला आहे. पुढील काही दिवस उष्णतेची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..उष्माघाताचा इशारा :तीव्र सूर्यप्रकाश आणि निरभ्र आकाशामुळे पुढील काही दिवस शहरात आणि परिसरात उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. वाढत्या तापमानामुळे नागरिकांना उष्माघाताचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी विशेषतः दुपारी कडक उन्हाच्या वेळेत घराबाहेर पडणे टाळावे. बाहेर जाणे आवश्यकच असल्यास सुती आणि फिक्या रंगाचे कपडे वापरावेत, भरपूर पाणी प्यावे, तसेच उन्हापासून बचाव करण्यासाठी टोपी, रुमाल किंवा छत्रीचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.