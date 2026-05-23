Pune Rain: वीज कडकडाटासह मुसळधार पाऊस; पुणे जिल्ह्यात जनजीवन विस्कळीत, एकाचा मृत्यू, मंचरमध्ये तासात ३६ मिलिमीटर पावसाची नोंद

पुणे : जिल्ह्याला शुक्रवारी (ता. २२) दुपारनंतर विजेचा कडकडाट, वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले. खेड, आंबेगाव, जुन्नर, भोर, राजगड आणि मुळशी तालुक्यांना निसर्गाने सर्वाधिक तडाखा दिला. अवघ्या काही तासांत हातातोंडाशी आलेली पिके, फळबागा उद्ध्वस्त झाल्याने बळिराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे. तर खरीप हंगामाच्या तयारीला खीळ बसली आहे..जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी, काळवाडी, उंब्रज, पिंपरी पेंढार, कांदळी परिसरात झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे आंबा, डाळिंब, उन्हाळी बाजरी, कांदा, फुले, भाजीपाला आदी पिकांचे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी झाडे रस्त्यावर पडली तसेच काही नागरिकांच्या घरांची पत्र्याची छप्परेही उडाली आहेत. पुणे- नाशिक महामार्गावरील चाकण (ता. खेड) येथील आंबेठाण चौकात पहिल्याच पावसात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली होती. तर शिरूर तालुक्यातील टाकळी हाजी, जांबूत व परिसरात अवघ्या दहा मिनिटांच्या तडाख्यात डाळिंब व आंब्याच्या फळबागा भुईसपाट झाल्या असून अनेक घरांवरील पत्रे उडाली..भोर- खंडाळा रस्त्यावरून कान्हवडीकडून वडगाव डाळकडे चाललेल्या दोन दुचाकींवरील चौघांवर उत्रौली (ता. भोर) येथील परिट माळ परिसरात वीज कोसळली. त्यात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याचे तीन मित्र जखमी झाले. वेळवंड खोऱ्यातील पसुरे, बारे, म्हाळवडी मार्गावर तासभर पडलेल्या पावसामुळे रस्त्यावर जागोजागी पाणी वाहत होते. तर भात खाचरे पूर्ण तुडुंब भरून ओहोळ वाहत होत्या. .राजगड तालुक्यातील पश्चिम भागात तासभर झालेल्या जोरदार पावसामुळे भात खाचरांमध्ये पाणी साचले असून आंबा व जांभूळ पिकाचे मोठे नुकसान झाले. तर सोसाट्याचा वारा आणि विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या वादळी पावसाने खेड तालुक्यातील आळंदी शहरासह चऱ्होली, मरकळ आणि धानोरे परिसराला झोडपून काढले. या वादळामुळे फलक (फ्लेक्स) वाऱ्याने उडाले. तर अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली असून, विजेचे खांब व तारा तुटल्याने वीजपुरवठा विस्कळित झाला..मंचरमध्ये तासात ३६ मिलिमीटर पावसाची नोंदआंबेगाव तालुक्यातील मंचर शहर व परिसरात जोरदार वादळी पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले. अवघ्या एका तासात ३६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. अनेक ठिकाणी फलक कोसळले, तर पाणी दुकानांमध्ये शिरल्याने नुकसान झाले. पोल्ट्री शेड, घरे, जनावरांचा गोठा, ग्रीन हाऊस, शेतातील तरकारी पिके, केळीच्या बागा भुईसपाट झाल्याने नुकसान झाले. अनेक गावांतील विजेचे खांब उन्मळून पडले. पारगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना परिसरात वीज पडल्याने दोन बैलांचा मृत्यू झाला.