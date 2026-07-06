Khadaki Rain : खडकी भागात मुसळधार पाऊस; गुरुद्वारा आणि टीकाराम महाविद्यालय परिसरात पाणीच पाणी

खडकी - दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचण्याबाबत तेच ते प्रश्न उपस्थित होऊनही प्रशासनाला ठोस उपाययोजना करता आलेल्या नाहीत. याचाच प्रत्यय आज खडकी भागात आला असून मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी रस्ते आणि सखल भाग जलमय झाले आहेत. येथील प्रसिद्ध गुरुद्वारा भागात रस्त्यावर गुडघाभर पाणी जमा झाल्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे..पाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीने न झाल्याने खडकीतील सुमारे २० घरांमध्ये, तर टीकाराम महाविद्यालयाजवळील ३ ते ४ घरांच्या सर्व खोल्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले आहे. अचानक घरात पाणी शिरल्यामुळे घरातील महत्त्वाचे सामान आणि संसारोपयोगी साहित्य वाचवण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांची मोठी तारांबळ उडाली. या पूरसदृश परिस्थितीमुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले असून परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. तुकाराम महाविद्यालय परिसरातही मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठल्याने पादचाऱ्यांचे हाल होत आहेत..घरांमध्ये पाणी साचल्याने स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. 'संपूर्ण घरात पाणी शिरल्याने मी चालून बाहेर पडू शकत नाही, खाटेवरच बसलो आहे; पाणी अजून वाढले तर पूर्ण भिजून जाईल,' अशी हतबल आणि आर्त हाक स्थानिक अपंग नागरिक राम शंकर पोवल यांनी दिली आहे..'ह्या अगोदर पण याबाबात प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केली होती की पावसाळ्यात घरात पाणी शिरू शकतं, पण प्रशासनाने वेळीच कोणतीही दखल घेतली नाही. आज निष्काळजीपणामुळे आमच्या तीनही रूममध्ये पाणी साचले आहे,' असा संतप्त सवाल स्थानिक महिला रुकसाना सय्यद यांनी उपस्थित केला आहे.पाण्याचा वेळीच निचरा करण्यासाठी, अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी आणि वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी पालिका प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने तातडीने युद्धपातळीवर पावले उचलावीत, अशी मागणी खडकीतील नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.