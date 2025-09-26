पुणे

Agricultural News : पावसामुळे झेंडूचे भाव कोसळले; शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या

Flower Market : पावसामुळे झेंडूच्या फुलांचा बाजारभाव कोसळला, शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक चिंता वाढली आहे.
सोमाटणे : पावसामुळे झेंडूच्या फुलांचे बाजारभाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. त्यामुळे अनेकांनी बाजारपेठेत फुले विक्रीसाठी न नेता शहरी भागात विक्री सुरू केली आहे.

