11th Special Round Extended: अतिवृष्टीचा फटका: अकरावी प्रवेशाच्या पहिल्या विशेष फेरीची मुदत बुधवारीपर्यंत वाढ, सुधारित वेळापत्रक जाहीर

पुणे : राज्यात काही ठिकाणी अतिवृष्टी होत असल्याने शाळा, महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाच्या पहिल्या विशेष फेरीत विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करण्यासाठी बुधवारपर्यंत (ता. ८) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अकरावी प्रवेशाच्या पहिल्या विशेष फेरीचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली आहे..राज्यातील एकूण नऊ हजार ६८८ कनिष्ठ महाविद्यालयातील इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागातर्फे केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत १४ लाख ७३ हजार ४२० विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे. तर जवळपास १० लाख आठ हजार ९४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत..या फेरीच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार वाटप केलेल्या महाविद्यालयात सहमत असल्यास विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी, महाविद्यालयाचे शुल्क भरणे आणि वाटप केलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करण्यासाठी बुधवारपर्यंत मुदत दिली आहे. या मुदतीत प्रवेशाची पुष्टी, प्रवेश नाकारणे आणि प्रवेश रद्द करणे ही प्रक्रिया देखील करता येणार आहे. पुढील प्रवेश फेरीचे वेळापत्रक बुधवारी सायंकाळी सहा वाजता जाहीर होईज. दरम्यान, कनिष्ठ महाविद्यालयांना संबंधित कामकाजासाठी बुधवार ते गुरुवारपर्यंतचा (ता.९) कालावधी दिला आहे. तर पुढील प्रवेश फेरीसाठी रिक्त जागा शुक्रवारी (ता. १०) प्रदर्शित करण्यात येतील, असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे..अकरावी प्रवेशाची आकडेवारी :- कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या : ९,६८८- प्रवेशासाठी नोंदणी केलेले विद्यार्थी : १४,७३,४२०- प्रवेश निश्चित केलेले विद्यार्थी : १०,०८,०९४.राज्यात कॅप आणि कोट्याअंतर्गत झालेले प्रवेश :तपशील : कॅप : कोटा (संस्थांतर्गत/अल्पसंख्याक/व्यवस्थापन)- प्रवेश क्षमता : १८,५०,८५८ : ३,६९,५६८- झालेले प्रवेश : ८,७०,९६२ : १,३७,१३२- रिक्त जागा : ९,७९,८९६ : २,३२,४३६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.