Ravindra Chavan : राज्यातील पूरग्रस्त नागरिक आणि शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडूनही लवकरच मदत

पुणे - राज्यातील पूरग्रस्त नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मदत करणे ही सरकारची प्रथम जबाबदारी आहे. सरकार हे पालकांसारखे ठामपणे नागरिकांच्या पाठीशी उभे आहे. केंद्र सरकारकडूनही लवकरच पूरग्रस्तांना मदत मिळणार आहे, असे आश्वासन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिले..पुणे दौऱ्यावर आले असता चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनाही आपल्या परीने मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. जमा झालेली मदत सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करून ती गरजूंना पोहोचवली जाणार आहे..आभार मानल अन निघून गेलेराज्यभर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये नद्यांना पूर आले आहेत. शेत जमिनीमधील माती, पिके वाहून गेले आहेत. अनेक दिवस पीक पाण्यात राहिलेले त्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी, विरोधकांकडून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी करत आहेत. त्याबाबत चव्हाण यांना पत्रकारांनी विचारले असता, त्यांनी उत्तर दिले नाहीच, पण पत्रकारांचे आभार मानून पत्रकारांशी संवाद थांबवून निघून गेले..