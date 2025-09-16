Pune Heavy Rain: सहा तालुक्यांत अतिवृष्टी; १७ धरणांतून पाणी सोडले, दौंडमध्ये ढगफुटी

पुणे : पुणे जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. गेल्या २४ तासांत जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील ५५ महसूल मंडळात अतिवृष्टी (६५ मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस) झाली, तर जिल्ह्यातील २६ धरणांपैकी १७ धरणांतून पाणी सोडण्यात आले आहे. दौंड तालुक्यातील बोरी पारधी येथेही ढगफुटी झाली..शनिवारी व रविवारी झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यात शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर रविवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पूर्व भागातील तालुक्यांत जनजीवन विस्कळीत झाले. त्यात हवेली, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या सहा तालुक्यांतील ५५ महसूल मंडळांमध्ये ६५ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद करण्यात झाली. .त्यामध्ये हवेलीत ८, शिरूरमध्ये ६, बारामतीत ९, इंदापूर १०, दौंडमध्ये १३, तर पुरंदरमध्ये ५ मंडळांचा समावेश आहे. बोरी पारधी मंडळात सर्वाधिक १२३ मिलिमीटर पाऊस पडला.रविवारी पहाटे ३ वाजता थेऊर येथील रुके वस्ती जिल्हा परिषद शाळा परिसरात पाणी साचून १०० ते १५० नागरिक अडकले असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिस नियंत्रण कक्षाला मिळाली होती. .यावर तातडीने स्थानिक नागरिक, प्रशासन आणि आपदा मित्र यांच्या मदतीने मदतकार्य सुरू झाले. ५५ नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले. तर काही नागरिकांना टेरेसवर थांबविण्यात आले होते. या भागातील ओढ्यावर अतिक्रमण झाल्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह थांबून पूरस्थिती निर्माण झाली होती. .Asia Cup 2025: बाबर आझम, मोहम्मद रिझवान यांची हकालपट्टी! पाकिस्तानच्या आशिया चषक स्पर्धेसाठीच्या संघात बरेच बदल....अखेर रस्ता फोडून पाण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. इंदापूर तालुक्यातील सणसर येथे देखील ओढ्याचे पाणी अनेक घरांमध्ये गेले होते. त्यामुळे १२० कुटुंबांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले. अंदाजे ४८० नागरिकांना छत्रपती हायस्कूल, सणसर येथे तात्पुरता आसरा देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.