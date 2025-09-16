पुणे

Pune Heavy Rain: सहा तालुक्यांत अतिवृष्टी; १७ धरणांतून पाणी सोडले, दौंडमध्ये ढगफुटी

Pune News: पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे सहा तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली असून १७ धरणांतून पाणी सोडण्यात आले आहे. दौंडमध्ये ढगफुटीची घटना घडली असून शेकडो नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. गेल्या २४ तासांत जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील ५५ महसूल मंडळात अतिवृष्टी (६५ मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस) झाली, तर जिल्ह्यातील २६ धरणांपैकी १७ धरणांतून पाणी सोडण्यात आले आहे. दौंड तालुक्यातील बोरी पारधी येथेही ढगफुटी झाली.

