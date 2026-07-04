पुणे

Pune Rain Update : पुण्यासह परिसरात जोरदार पर्जन्यवृष्टी; पुढील दोन दिवस अतिवृष्टीचा इशारा

गेल्या तीन-चार दिवसांपासून शहरात सुरू असलेल्या पावसाच्या हलक्या सरींनी शुक्रवारी (ता. ३) चांगलाच जोर धरला आहे.
Lonavala Bhushi Dam Overflow

Lonavala Bhushi Dam Overflow

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गेल्या तीन-चार दिवसांपासून शहरात सुरू असलेल्या पावसाच्या हलक्या सरींनी शुक्रवारी (ता. ३) चांगलाच जोर धरला. सकाळपासूनच पावसाने शहराला अक्षरशः झोडपून काढले. रात्री उशीरापर्यंत पावसाचा जोर कायम होता.

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