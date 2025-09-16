Pune Heavy Rain: पुणेकर हैराण; पावसाने रस्ते जलमय, कामावर जाणाऱ्यांना मनस्ताप, विद्यार्थ्यांचीही झाली अडचण

पुणे : शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा धडाका सोमवारीही (ता. १५) कायम राहिला. सकाळपासून ढगाळ वातावरण असतानाही काही वेळ सूर्यनारायणाने दर्शन दिले. त्यामुळे अनेक नागरिक पावसाचा अंदाज न घेताच घराबाहेर पडले. .मात्र, दुपारी साधारण १२ वाजताच्या सुमारास अचानक हवामानात बदल झाला आणि पुणे शहरासह उपनगरांत पावसाने जोरदार हजेरी लावली.पावसाच्या अचानक आगमनामुळे कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना आणि रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना अडचणींचा मोठा सामना करावा लागला. यावेळी अनेकांनी झाडांचा, दुकानांच्या छपरांचा किंवा बसथांब्यांचा आसरा घेतला. परिणामी कार्यालयांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये पोहोचण्यास उशीर झाला. .बारामतीचा अर्थसंकल्प ११९६ कोटींचा.दुपारी साधारण १२ वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिपरिप सुरू होती. त्यामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. या साचलेल्या पाण्यातून वाहनचालकांना मार्ग काढणे अवघड झाले. काही ठिकाणी दुचाकीस्वार घसरल्याचे प्रकारही घडले, ज्यामुळे अपघातांची शक्यता अधिक वाढली. विशेषतः सिंहगड रस्ता, बावधन, कोथरूड, कात्रज, डेक्कन, पर्वती, हडपसर, कोंढवा परिसरांतील नागरिकांनी मनस्ताप व्यक्त केला..तुळशीबागेत शुकशुकाटसामान्यतः खरेदीसाठी महिलांची गर्दी असलेला तुळशीबाग परिसर सोमवारी मात्र ओस पडलेला दिसला. पावसामुळे अनेक विक्रेत्यांनी आपले स्टॉल्स उचलले तर काही ठिकाणी ग्राहकांच्या अनुपस्थितीमुळे व्यवहार ठप्प झाल्याचे पाहायला मिळाले. मंडई, शनिवार पेठ आणि लक्ष्मी रस्ता परिसरही तुलनेत शांत होते..वाहतूक व्यवस्था कोलमडलीशहरात मेट्रोची, उड्डाणपुलांची कामे सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली. अनेक भागांत जोरदार पावसामुळे रस्त्यांना पुन्हा नद्यांचे स्वरूप आले होते. शिवाजीनगर, एरंडवणा, सिंहगड रस्ता, बाणेर- बालेवाडी, सातारा रस्ता, कात्रज, लष्कर परिसर, हडपसर, कात्रज, लोहगाव, विमाननगर, नऱ्हे, अशा सर्वच परिसरांत मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. यामुळे कात्रज-कोंढवा रस्त्यासह नगर रस्ता, सिंहगड रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र होते. या कोंडीतून वाहनचालकांना मार्ग काढण्यासाठी कसरत करावी लागत होती..वीजपुरवठा खंडितशहरासह उपनगरात झालेल्या जोरदार पावसामुळे शिवाजीनगर, एरंडवणा, सिंहगड रस्ता, बाणेर- बालेवाडी, सातारा रस्ता, कात्रज, लष्कर परिसर, हडपसर, कात्रज, लोहगाव, विमाननगर, नऱ्हे, धनकवडी, बिबवेवाडी, कोथरूड, स्वारगेट आदी भागांतील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला..Pune Crime : युवकांकडून संघटित गुन्हेगारी घडवण्यात बंडू आंदेकरचा हातखंडा.विमानसेवा विस्कळितशहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रविवारी १२ वाजल्यापासून सोमवारी सकाळी ८ वाजेपर्यंत विमानसेवा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळित झाली होती. १४ विमानांना पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आले तर ३ विमानांना परत पुण्यात आणण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.