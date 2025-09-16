पुणे

Pune Heavy Rain: पुणेकर हैराण; पावसाने रस्ते जलमय, कामावर जाणाऱ्यांना मनस्ताप, विद्यार्थ्यांचीही झाली अडचण

पुणे : शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा धडाका सोमवारीही (ता. १५) कायम राहिला. सकाळपासून ढगाळ वातावरण असतानाही काही वेळ सूर्यनारायणाने दर्शन दिले. त्यामुळे अनेक नागरिक पावसाचा अंदाज न घेताच घराबाहेर पडले.

