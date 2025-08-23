पुणे

Rain Update : पुण्यात घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता

राज्यात पावसाचा जोर कमी झाला असून आता पुन्हा उन्ह पावसासह हलक्या सरींचा खेळ सुरू झाला आहे.
पुणे - राज्यात पावसाचा जोर कमी झाला असून आता पुन्हा उन्ह पावसासह हलक्या सरींचा खेळ सुरू झाला आहे. रायगड जिल्ह्यात पुढील चार ते पाच दिवस तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता असून भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने यलो अलर्ट दिला आहे.

