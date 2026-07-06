Mumbai Pune Rain Alert : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा कहर; मुंबई,पुणे परिसरात पुढील २ दिवस रेड अलर्ट, नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन

कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. रविवारी रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला असून भारतीय हवामान विभाग (IMD) ने मुंबई, पुणे आणि कोकण किनारपट्टीसह घाटमाथ्यावर पुढील दोन दिवसांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. अनेक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे..मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडसह कोकण किनारपट्टीवर रेड अलर्ट. पुढील ४८ तासांत मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे तर तर पुणे-सातारा, नाशिक जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट, तर शहरांत येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. घाट क्षेत्रात अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि भूस्खलनाचा धोका असून नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तर कोकण, मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतही जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..पुणे-मुंबईचा संपर्क तुटलापुणे आणि रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे एक्सप्रेसवे वरील मिसिंग लिंकवर दरड कोसळली, तसेच पुणे-मुंबई जुना महामार्गावर दरड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे तर दुसरीकडे मुंबई-पुणे रेल्वेमार्गावरही दरड कोसळल्याने १६ रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दरड हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. .Maharashtra Rain Alert : मुंबईत दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पाऊस सुरुच, रायगड, पालघरमध्ये शाळांना सुट्टी; रेड अलर्ट जारी, पुढील ४ दिवस धोक्याचे.शाळांना सुट्टीपुणे, रायगड पालघर जिल्ह्यांत शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली असून, नागरिकांना अनावश्यक बाहेर पडू नका, नद्या-ओढ्यांपासून दूर राहा, असे सल्ले देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुणे-नाशिक पट्ट्यातील नागरिकांना हवामान सल्ल्यांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.