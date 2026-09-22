विजेच्या कडकडासह मुसळधार पाऊस

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २२ ः पिंपरी चिंचवड शहराला सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले. सायंकाळी सहाच्या सुमारास सुरू झालेल्या पावसाने सुमारे एक तास तुफान बॅटिंग केली. सायंकाळी सातपर्यंत -- मिमी पावसाची नोंद झाली होती. विजांच्या कडकडाटासह व वादळी वाऱ्यासह अचानक आलेल्या या मुसळधार पावसामुळे नोकरदार आणि वाहनचालकांची मोठी धांदल उडाली. शहरातील जनजीवन थोडा वेळ विस्कळीत झाले.
गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारली होती. त्यामुळे तापमानाचा पारा वाढला होता. सोमवारपासून पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. सोमवारी सुमारे अर्धा ते एक तास झालेल्या पावसामुळे अनेक भागात पाणी साचले होते. रस्त्यावरही पाणी साचल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली होती. एक तासातच ५० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली होती.
मंगळवारी सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण होते. दुपारनंतर संततधार पावसाला सुरुवात झाली. सायंकाळी पाचनंतर वातावरणात अचानक बदल होऊ लागला. काळ्या ढगांनी संपूर्ण शहर व्यापले आणि काही क्षणांतच वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. या पावसाने शहराच्या अनेक भागांत पाणी साचल्याचे पाहायला मिळाले. मुख्य चौकांमध्ये आणि सखल भागांत पाणी साचल्यामुळे दुचाकीस्वारांची दमछाक झाली. विशेषतः पिंपरी, काळेवाडी आणि निगडी परिसरामध्ये काही काळ वाहतूक धिम्या गतीने सुरू होती.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. अनेक चौकांमध्ये वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. पावसामुळे पादचारी आणि कार्यालयातून घरी परतणाऱ्या नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली. अचानक आलेल्या पावसामुळे रस्त्यालगत व्यवसाय करणारे छोटे व्यापारी, फेरीवाले आणि हातगाडी व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेकांनी आपला माल वाचवण्यासाठी धावपळ केली. काही ठिकाणी दुकानांमध्येही पाणी शिरल्याने व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका बसला.
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