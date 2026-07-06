पुणे

Aambegaon Tribal Relocation: आंबेगावच्या आदिवासी डोंगरी भागात अतिवृष्टीचा धोका ओळखून १७२ कुटुंबांच्या सुरक्षित स्थलांतराचे प्रशासनाचे नियोजन

आंबेगावच्या आदिवासी डोंगरी पट्ट्यात अतिवृष्टीचा संभाव्य धोका ओळखून १७२ कुटुंबांच्या सुरक्षित स्थलांतराची प्रशासनाची तयारी, शाळांमध्ये तात्पुरत्या निवासाची सोय
Revenue officials are monitoring vulnerable villages and have arranged temporary shelters in local schools if evacuation becomes necessary.

Revenue officials are monitoring vulnerable villages and have arranged temporary shelters in local schools if evacuation becomes necessary.

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी डोंगरी भागात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य धोका लक्षात घेऊन बेडारवाडी, काळवाडी क्रमांक १, काळवाडी क्रमांक २, कासारवाडी आणि पांचाळे बुद्रुक येथील सुमारे १७२ कुटुंबांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. ही माहिती आंबेगाव-जुन्नर विभागाच्या प्रांताधिकारी अर्चना तांबे यांनी दिली.

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