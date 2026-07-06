Aambegaon Tribal Relocation: आंबेगावच्या आदिवासी डोंगरी भागात अतिवृष्टीचा धोका ओळखून १७२ कुटुंबांच्या सुरक्षित स्थलांतराचे प्रशासनाचे नियोजन

मंचर : आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी डोंगरी भागात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य धोका लक्षात घेऊन बेडारवाडी, काळवाडी क्रमांक १, काळवाडी क्रमांक २, कासारवाडी आणि पांचाळे बुद्रुक येथील सुमारे १७२ कुटुंबांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. ही माहिती आंबेगाव-जुन्नर विभागाच्या प्रांताधिकारी अर्चना तांबे यांनी दिली..सोमवारी (ता. ६) सकाळपासून प्रांताधिकारी तांबे यांनी महसूल विभागाच्या पथकासह संबंधित दुर्गमगावांना भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. डोंगरपायथ्याशी वसलेल्या या गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत..प्रत्येक कुटुंबात सरासरी चार ते पाच सदस्य असून, आवश्यकतेनुसार गावांतील प्राथमिक शाळांमध्ये त्यांच्या सुरक्षित निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. याबाबत ग्रामस्थ, महिला बचत गट, युवक तसेच स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली असून ग्रामस्थांनीही प्रशासनाच्या नियोजनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे तांबे यांनी सांगितले..दरम्यान, कामगार तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी यांच्यासह महसूल विभागाचे पथक या भागातील परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. नागरिकांचे मोबाईल संपर्क गट तयार करण्यात आले असून पावसाची तीव्रता, हवामानाचा अंदाज आणि आवश्यक सूचनांची माहिती तातडीने पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे प्रांताधिकारी तांबे यांनी स्पष्ट केले..नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे आणि कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीने महसूल प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.