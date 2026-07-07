Shivneri Fort Landslide : किल्ले शिवनेरी येथे शिवाई देवी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पावसामुळे वाहून आला मातीचा ढिगारा

जुन्नर - जुन्नर शहर व पश्चिम आदिवासी भागात गेले दोन दिवस मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. मुसळधार पावसाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थळ असलेल्या किल्ले शिवनेरीवर गेल्या दोन दिवसात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडल्यामुळे पावसाचा जोर ओसरेपर्यंत पुढील काही कालावधीपर्यंत किल्ले शिवनेरीवर शिवभक्त व पर्यटक यांच्या सुरक्षेसाठी वनविभागाकडून प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे..यासोबतच वनविभागाकडून तालुक्याच्या पश्चिम भागातील अन्य पर्यटनस्थळांवर देखील प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये किल्ले शिवनेरी, चावंड, जीवधन, हडसर व निमगिरी या गडांचा तर दाऱ्याघाट येथील आंबोली धबधबा, हातवीज येथील कांचन धबधबा व नाणेघाट येथील रिव्हर्स वॉटर फॉल या पर्यटनस्थळांचा समावेश आहे..किल्ले शिवनेरीवर सोमवार ता. 6 व मंगळवार ता. 7 या दोन्ही दिवशी एकूण तीन वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या तसेच माती वाहून जाण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये गडावरील गणेश दरवाजा, हत्ती दरवाजा परिसर तसेच शिवाई देवी मंदिराकडे जाणारा मार्ग या ठिकाणचा समावेश आहे..भविष्यात पावसाचा जोर अधिक वाढल्यास अशा घटनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पर्यटकांनी नियमांचे उल्लंघन करू नये, सुरक्षेच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी दिला आहे..तर शासनाने या आपत्ती काळामध्ये किल्ले शिवनेरीवर अशा दुर्घटना होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी भरीव निधीची तातडीने तरतूद करावी, अशी मागणी शिवाई देवी देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र भगत यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.