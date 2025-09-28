Ambegaon Rain : आंबेगाव तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत, नदीला मोठा पूर

घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्यात पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे डिंभा, घोडेगाव, मंचर , कळंब या मंडल विभागात आकडेवारीनुसार अतिवृष्टी झाली असल्याची माहिती तहसीलदार संजय नागटिळक यांनी दिली. आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम भागात भीमाशंकर, आहुपे व पाटण खोऱ्यात पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे घोड नदी व बुब्रा नदी नदीला मोठा पूर आला आहे. आदिवासी भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेक पूल पाण्याखाली गेले आहेत. धरणाचा पाणीसाठा शंभर टक्के झाला असून दुपारी १२ वाजेपर्यंत धरणातून 3२ हजार क्युसेक ने पाणी सोडण्यात येत होते . पावसाचे पाणी नदीपात्रात दुपारी सव्वा एक वाजता वाढल्याने 3४ हजार क्युसेक पाणी धरणातून सोडण्यात येत आहे. पाणी सतत वाढत असल्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन तहसील कार्यालयाच्या वतीने व पोलीस प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे..काल रात्रीपासून आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम व घोडेगाव परिसरात मुसळधार पाऊस पडत आहे. धरणातून पस्तीस हजार क्युसेकने पाणी सोडल्यामुळे घोड नदीला मोठा पूर आला आहे. गोहे येथील पाझर तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून वाहत असल्यामुळे व इतरही ओढ्यांना मोठे पूर आल्यामुळे नदी पात्राच्या बाहेर पाणी गेले आहे. शिनोली, गंगापूर , घोडेगाव कोळदरे ,चिंचोली , नारोडी, चिंचोली , वडगाव काशिंबेग , चांडोली, एकलहरे येथील स्मशानभूमीमध्ये पाणी घुसले आहे. नदीकाठच्या पिकाला मोठा फटका बसला असून ही पिके जमीन दोस्त झाली आहे. .गोड नदीवरील सर्व बंधाऱ्यांच्या वरून पाणी वाहत असल्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. घोडेगाव व चिंचोली दरम्यान असणारा सर्वात मोठा पूल पाण्याखाली गेल्यामुळे जुन्नर घोडेगाव रस्त्यावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. आदिवासी भागात भात पिका साठी हा लाभदायिक पाऊस असला तरीही अति पावसामुळे शेताचे बांध फुटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. असाच जोरदार पाऊस सुरू राहिल्यास तर भात पिकाचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.आज सकाळी पाऊस पडलेल्या ठिकाणची आकडेवारी पुढील प्रमाणे. डिंबा 86 मिलिमीटर, घोडेगाव 75 मिलिमीटर, मंचर 67 मिलिमीटर, कळंब 52 मिलिमीटर ,पारगाव ३७ मीलोमीटरयाबाबत तहसीलदार नागटिळक म्हणाले, आंबेगाव तालुक्याच्या घाटमाथ्यावर अतिवृष्टीच्या इशारा दिला असल्यामुळे जोरदार पाऊस पडत आहे, नागरिकांनी आवश्यक असेल तरच घराच्या बाहेर पडावे, नदी काठावरची आपली जनावरे व इतर आवश्यक गोष्टी सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात याव्यात. आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सतत देखरेख ठेवत असून आपत्ती व्यवस्थापन पथकातील सदस्य व बचाव पथकाला यांना अलर्ट राहण्याचे सूचना दिल्या आहेत..सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांनी नागरिकांच्या मदतीसाठी पोलिसांची पथके तयार केली असून आपल्या पोलिसांना सतत गस्त घालून नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी आवाहन करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.