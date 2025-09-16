पुणे

Pune Traffic Jam: पुण्यात पावसाने पुन्हा एकदा वाहतुकीची कोंडी; प्रमुख रस्त्यांसह अंतर्गत मार्गांवरही वाहनांच्या रांगा

Pune Rain: शहरात सोमवारी सायंकाळी कामावरून घरी परतणाऱ्यांना पुन्हा एकदा वाहतुकीच्या कोंडीचा त्रास सहन करावा लागला. शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
पुणे : शहरात सोमवारी सायंकाळी कामावरून घरी परतणाऱ्यांना पुन्हा एकदा वाहतुकीच्या कोंडीचा त्रास सहन करावा लागला. शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. काही मिनिटांचा प्रवास तासाभराचा ठरला, तर अनेक ठिकाणी वाहनचालक कोंडीत अडकल्याचे पाहायला मिळाले.

