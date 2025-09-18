पुणे

Pune Heavy Rain : पाषाण परिसरात मेघगर्जनेसह पावसाची हजेरी; चाकरमान्यांचे हाल, सखल भागात पाणी साचले

पुणे शहरात दुपारच्या सुमारास अचानक मेघगर्जनेसह पावसाची जोरदार हजेरी लावली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे शहरात दुपारच्या सुमारास अचानक मेघगर्जनेसह पावसाची जोरदार हजेरी लावली. पाषाण परिसरात मुसळधार पाऊस झाल्याने कामावरून परतणाऱ्या चाकरमान्यांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागला. अचानक झालेल्या पावसामुळे नागरिक छत्री अथवा रेनकोटशिवाय भिजत घरी परतताना दिसले.

