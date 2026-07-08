Ambegaon Heavy Rain: आंबेगावच्या आदिवासी भागात अतिवृष्टीचा कहर! रस्ते-पूल वाहून गेले, भीमाशंकर व जुन्नर मार्ग बंद

-चंद्रकांत घोडेकरघोडेगाव: आंबेगावच्या आदिवासी भागातील आहुपे,भीमाशंकर व पाटण खोऱ्यात रात्रभर पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे जन जीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक छोटी-मोठी पूल, रस्ते वाहून गेल्यामुळे दळणवळणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुशिरे ते भोईरवाडी हा रस्ता घाटातील दरड कोसळल्यामुळे बंद झाला होता. घोडेगाव पोलिसांनी सकाळी हा रस्ता राडाराडा काढून सुरू केला. घोडेगाव भीमाशंकर रस्ता व घोडेगाव जुन्नर रस्ता बंद करण्यात आलेला आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...घोडेगाव चे पोलीस निरीक्षक सागर पवार पहाटेपासून या आदिवासी भागात आपल्या पोलिसांसमवेत नागरिकांचे सुरक्षेसाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. प्रांताधिकारी अर्चना तांबे यांनी परिस्थितीचे गांभीर ओळखून सर्व सरकारी विभागांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे सूचना दिल्या आहेत..घोड नदी व बुब्रा नदीला मोठा पूर आल्यामुळे या दोन्ही नद्या आदिवासी भागात दुथडी भरून वाहत आहेत. सर्व ओढे, नाले व डोंगर दरावरून येणाऱ्या पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांचा रस्ता बंद झाल्यामुळे संपर्क तुटला आहे. डिंभा, शिनोली ,शिंदेवाडी, गोनवडी ,घोडेगाव ,नारोडी, पिंपळगाव घोडे, चिंचोडी, चिंचोली ,कोलदरे येथील नदीच्या काठावरील स्मशानभूमी पाण्याखाली गेल्या आहेत..मागील 24 तासात डिंभा धरण साठ्यात पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे धरण साठा 23 टक्क्यावरून सकाळी सहा वाजता ३७ टक्क्यांवर ( ५.६५ tmc ) गेला आहे. शेतकऱ्यांनी पेरलेली भात रोपे व बंदिस्त बांध फुटल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांनी पहाटेपासून या ठिकाणी स्वतः देखरेख करून अनेक ठिकाणी रस्ते व नागरिकांना मदत केली आहे. सध्या घोडेगाव परिसर व आदिवासी भागातील पाण्यामुळे झालेल्या परिस्थितीची प्रशासन पातळीवर दखल घेतली आहे..ठळक बाबी .घोडेगाव ते भीमाशंकर रोड बंद ठेवण्यात आलेला आहे.घोडेगाव ते डिंभे तसेच आमोंडी ते गंगापूर या मार्गावर बांध तुटल्यामुळे तसेच ओढ्याचे पाणी रस्त्यावर येऊन दगड व माती आले आहेत.घोडेगाव ते जुन्नर मार्गावरील घोड नदीवरील पुलावर पाणी आल्यामुळे रस्ता बंद करण्यात आलेला आहे.पोखरी घाटामध्ये बऱ्याच ठिकाणी दरड कोसळून मोठे दगड व माती रस्त्यावर आले असून सध्या घाट बंद आहे.काही वाहने अडकले असून त्यांना पोलीस प्रशासनाकडून सुरक्षित मार्गाने बाजूला घेत आहे.आसाणे गावामध्ये भात शेतीचा बांध तुटून घरावर आल्यामुळे भिंत पडून घरात पाणी व माती जमा झाले आहे.पिंपळगाव घोडे पोखरकरवाडी येथील पठाडेवस्ती कडे जाणारा छोटा पूल व बांध तुटल्यामुळे तसेच तेथे मोठ्या प्रमाणात पाणी जमा झाल्यामुळे पलीकडची पाच ते सहा घरे त्यांचा संपर्क तुटलेला असून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी थांबण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.ढाकाळे वाडा रोड परिसरात देखील रस्त्यावर पाणी व माती जमा झाली आहे.आमडे येथे रस्त्यावर दरड कोसळून माळीन रस्ता बंद झालेला आहे.गोणवडी ते घोडेगाव रस्ता बंद झालेला आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.राज्याची माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पहाटे तीन पासून प्रशासनाला फोन करून परिस्थितीची माहिती दिली होती. गावातील पदाधिकारी व ग्रामस्थ यांच्याकडून लोकांना मदतीसाठी त्यांनी स्वतःहून फोन केले आहेत. सर्व खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी अलर्ट असून ठिकठिकाणी नागरिकांना मदत करताना दिसत आहे. अतिवृष्टी झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे . नागरिकांनी घाबरून न जाता परिस्थितीशी सामना करावा. प्रशासन पातळीवर तातडीने मदत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.असे वळसे पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.