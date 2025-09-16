पुणे

Pune Traffic : शहरात पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहतूक कोंडी; पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन

पावसामुळे पुणे शहरातील काही प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचले असून, काही ठिकाणी वाहतुकीस गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पावसामुळे शहरातील काही प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचले असून, काही ठिकाणी वाहतुकीस गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शहरातील मुख्य मार्गांवर वाहतूक संथ गतीने सुरू असून नागरिकांना फक्त गरज असल्यासच बाहेर पडावे, असे आवाहन शहर वाहतूक शाखेने केले आहे.

