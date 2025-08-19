पुणे

Tamhini Ghat Rain : ताम्हिणीत ३२० मिमी पाऊस, आत्‍तापर्यंत एकुण ६८५३ मिमी; मुळशी धरण परिसरात मुसळधार

मुळशी धरण परिसरात गेले काही दिवस मुसळधार पाऊस होत आहे. ताम्हिणी येथे चोवीस तासांत तब्‍बल ३२० मिलीमीटर पाऊस झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
माले - मुळशी धरण परिसरात गेले काही दिवस मुसळधार पाऊस होत आहे. ताम्हिणी येथे चोवीस तासांत तब्‍बल ३२० मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. तर या हंगामात आत्‍तापर्यंत ६८५३ मिलीमीटर एवढा मोठा पाऊस झाला आहे. त्‍यामुळे मुळशी धरणाच्‍या पाणीसाठयात मोठी वाढ झाली आहे.

