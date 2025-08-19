माले - मुळशी धरण परिसरात गेले काही दिवस मुसळधार पाऊस होत आहे. ताम्हिणी येथे चोवीस तासांत तब्बल ३२० मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. तर या हंगामात आत्तापर्यंत ६८५३ मिलीमीटर एवढा मोठा पाऊस झाला आहे. त्यामुळे मुळशी धरणाच्या पाणीसाठयात मोठी वाढ झाली आहे..मुळशी धरण ९६.५० टक्के भरले आहे. धरणात १८.८४ टीएमसी एवढा साठा झाला आहे. धरणातील पाणीसाठयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विसर्ग वाढवत मुठा नदीत १९६०० क्युसेक्स वेगाने नियंत्रीत विसर्ग करण्यात येत आहे.पुणे जिल्हयाच्या घाट माथ्यावर हवामान खात्याच्यावतीने सातत्याने रेड अॅलर्ट, ऑरेंज अॅलर्ट देण्यात येत आहे. मुळशी तालुक्याच्या पश्चिम पटटयातील भाग घाटमाथा परिसरात मोडतो. याच मुळशी धरण परिसरात सर्वदुर मुसळधार पाऊस होत आहे. ताम्हिणी, दावडी, माले, मुळशी, शिरगाव, आंबवणे आदी गावांच्या परिसरात ओढे, नाल्यांना पुर आला आहे..मुळशी धरणाच्या पाणी साठयात गेल्या चोवीस तासांत १.१८ टीएमसी पाणी साठयाची वाढ झाली. गेले पंधरा दिवसांपासून विसर्ग बंद होता. परंतू धरणाच्या येवा क्षेत्रात मुसळधार पाऊवसाचे प्रमाण वाढत असल्याने धरणातील पाणीसाठयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रीत विसर्ग सुरु करण्यात आला.पाच हजार क्युसेक, त्यानंतर १०६००, दुपारनंतर १९६०० अशी टप्प्या टप्प्याने विसर्गात वाढ करण्यात आली. पावसाच्या प्रमाणानुसार विसर्ग कमी जास्त करण्यात येईल. त्यामुळे टाटा पॉवर कंपनी व महसुल प्रशासनाच्यावतीने मुळा नदीकाठच्या नागरीकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला..मुळशी धरण परिसरात मंगळवार (ता.१९) सकाळी मागील चोवीस तासांत झालेला पाऊस, कंसात या हंगामात आत्तापर्यंत झालेला एकुण पाऊस मिलीमीटर मध्ये ताम्हिणी-३२० (६८५३), दावडी -२२५ ( ५२१३), शिरगाव-२१० ( ५४७०), आंबवणे-१९६ (४६८६), माले-७३ (२५४८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.