Uruli Heavy Rains : उरुळी परिसरात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळित; महामार्ग जलमय

उरुळी कांचन : पावसामुळे पूर्व हवेलीतील उरुळी कांचनसह परिसरात शेतमाल, नर्सरी, फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच, काही गावांचा संपर्क तुटून जनजीवन विस्कळित झाले. गेल्या दोन दिवसांत ७५ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. या पावसामुळे सोरतापवाडी, अष्टापूर, टिळेकरवाडी, शिंदवणे, वळती या गावांतील शेतमालाला, तसेच नर्सरी व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. .मुसळधार पावसामुळे रविवारी (ता. १४) रात्री पुणे- सोलापूर महामार्ग पूर्णतः जलमय झाला होता. अष्टापूर- माळवाडी परिसरातील ओढ्याचे पाणी शेतात गेल्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे त्यामध्ये देविदास कोतवाल, पांडुरंग कोतवाल, कांतिलाल कोतवाल, रवींद्र कोतवाल, हनुमंत दाजी, तानाजी कोतवाल, सोनल कोतवाल, रामदास कोतवाल, हनुमंत कोतवाल या शेतकऱ्यांचे पालक, बाजरी, कडवळ, मका या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. .तसेच खोलशेत, चांगुचा मळा, सजगणि, हनुमानवाडी, फळीवस्ती या ठिकाणीही नुकसान झाले आहे. यशवंत साखर कारखान्याचे संचालक श्यामराव कोतवाल, सरपंच पुष्पा कोतवाल, माजी उपसरपंच सोमनाथ कोतवाल यांनी परिसराची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे. सोरतापवाडी गावातील शरद दौंडकर, रणजित चौधरी, रवींद्र कड, अशोक चौधरी, अभिजित जगताप आदी शेतकऱ्यांच्या फूलपिकांचे नुकसान झाले आहे..बोरीभडक रस्त्यावर वाहतूक पडली बंदरविवारी मध्यरात्री नायगाव फाटा येथील पुलावरून मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी रस्त्यावर आल्याने काही वाहने बंद पडली होती. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. ही वाहतूक कोंडी बोरीभडक ते नायगावपर्यंत झाली होती. यामुळे दहा किलोमीटर अंतरापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली..Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू; ३१ प्रभागांची प्रारूप यादी शासनाला सादर.नर्सरी पाण्याखालीमहामार्गालगत असणाऱ्या अनेक नर्सरी पाण्याखाली गेल्या आहेत. यात गुलाब, मधुकामिनी, इनडोअर, आउटडोअर रोपांचे नुकसान झाले. सोरतापवाडी गावातील शरद दौंडकर, रणजित चौधरी, रवींद्र कड, अशोक चौधरी, अभिजित जगताप आदी शेतकऱ्यांच्या फूल पिकांचे नुकसान झाले आहे.