पुणे

Uruli Heavy Rains : उरुळी परिसरात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळित; महामार्ग जलमय

Uruli Flooding Update : उरुळी कांचनसह पूर्व हवेलीतील सलग पावसामुळे शेतमाल, फळपिके आणि नर्सरी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही गावांचा संपर्क तुटल्यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे.
Heavy Rains

Uruli area flooded due to heavy rainfall

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उरुळी कांचन : पावसामुळे पूर्व हवेलीतील उरुळी कांचनसह परिसरात शेतमाल, नर्सरी, फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच, काही गावांचा संपर्क तुटून जनजीवन विस्कळित झाले. गेल्या दोन दिवसांत ७५ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. या पावसामुळे सोरतापवाडी, अष्टापूर, टिळेकरवाडी, शिंदवणे, वळती या गावांतील शेतमालाला, तसेच नर्सरी व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे.

pune
rain
Weather
Flood damage to crops

