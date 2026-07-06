Kolwan Rain : जोरदार पावसामुळे कोळवण खोऱ्यातील जनजीवन विस्कळित; वळकी नदीचे रौद्र रूपामुळे अंतर्गत पुलांवरुन पाणी तर ठिकठिकाणी रस्त्यांवर पाणी

कोळवण - सोमवारी रात्री पासूनच जोरदार पडत असलेल्या पावसामुळे कोळवण खोऱ्यातील नागरिकांचे जनजीवन विस्कळित झाले असून शेतीचे बांध फुटले असून भात रोपे पुराच्या पाण्यामुळे चिखल, राडारोडा व दगडांने गाडली गेली आहेत यामुळे भात पुनर्लागवड पूर्ण क्षमतेने होणार नाही..हाडशी येथील लघु पाटबंधारे विभागाचे दोन डॅम व वाळेण येथील एक डॅम जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. यामुळे डॅमच्या सांडव्यांवरुन पाणी वाहून वळकी नदी पात्र सोडून बाहेर पडली असून, यामुळे आसपासच्या परिसरातील शेतीत पाणी शिरले आहे. तर डोंगरगाव, वाळेण, होतले, दुर्गे वाडी, नाणेगाव येथील अंतर्गत पुलांवरुन पाणी वाहून जात असल्याने या गावातील वाहतूक ठप्प झाली होती..हाडशी येथील पाण्याच्या प्रवाहात अचानक वाढ झाली होती व यामध्ये एक वयस्कर वृद्ध महिला अडकली होती गावातील स्थानिक तरुणांनी या महिलेला दोरीच्या सहाय्याने मानवी साखळी करत त्यातील एका तरुणाने धाडस दाखवत आपल्या पाठीवर घेऊन मोठ्या कौशल्याने पुराच्या पाण्याबरोबर काढले .भालगुडी शेतकरी अंकुश साठे यांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरले व यात घरातील जिवनावश्यक साहित्य भिजले. पौड कोळवण रस्त्यावर कुळे, चिखलगाव, नांदगाव येथे पुराचे पाणी मुख्य रस्त्यावर आल्याने वाहने चालवताना वाहन चालकांना मनस्ताप झाला..चिखलगाव येथील रस्ता साईड पट्टी पर्यंत वाहून गेला असून, पुराचे पाणी वाढले तर येथील रस्ताच वाहून जाण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने या रस्त्यावर पाणी वाहून जाण्यासाठी ठिकठिकाणी उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.पौड कोळवण रस्त्यावरच कुळे येथे मुख्य वीज वाहिनीचा विद्युत खांब पडला होता वीज प्रवाह खंडित झाल्याने पुढील मोठा अनर्थ टळला आहे.महावितरण कंपनीची वीज जोरदार पावसामुळे सोमवारी पहाटेच गायब झाली होती. विद्युत बिघाड दुरुस्त करण्यासाठी सोमवारी सायंकाळपर्यंत महावितरण कडून भर पावसात काम सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.