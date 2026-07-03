Pune Traffic: स्मार्ट सिटीचा बोजवारा! पावसात तुंबले रस्ते, खड्डे आणि वाहतूक कोंडीने पुणेकर हैराण

पुणे: स्मार्ट सिटीचा आव आणणाऱ्या महापालिकेच्या मान्सूनपूर्व कामांची संततधार पावसाने पुरती पोलखोल केली. शहरातील तुंबलेल्या सांडपाणी वाहिन्या आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे पुणेकरांना वाहतूक कोंडीला समोरे जावे लागले. महापालिका आणि वाहतूक प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे शुक्रवारी ऐन गर्दीच्या वेळी मुख्य रस्त्यांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला..पेठांसह उपनगरे ठप्पमध्यवर्ती पुण्यासह उपनगरांना जोडणारे जवळपास प्रमुख रस्ते आज ठप्प झाले होते. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, बाजीराव रस्ता, शनिपार, काँग्रेस भवन ते घोले रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, सेनापती बापट रस्ता आणि लक्ष्मी रस्त्यावरील नगरकर तालीम चौकात वाहतूक कोंडी झाली होती. संकष्टी चतुर्थीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील वाहतूक वळविण्यात आली होती. तसेच, मेट्रोच्या कामासाठी भिडे पूल वाहतुकीसाठी सध्या बंद आहे. त्यामुळे पेठांमध्ये वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. याशिवाय मंगळवार पेठ, पुणे स्टेशन परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि लष्कर परिसरातील ईस्ट स्ट्रीट भागात वाहतुकीचा बोजवारा उडाला..मलनिःसारण वाहिन्या तुंबल्या, रस्ते जलमयशहरातील मलनिःसारण वाहिन्या तुंबल्यामुळे शाहीर अमर शेख चौक, सेव्हन लव्हज चौक आणि ताडीगुत्ता चौकात रस्त्यांवर पाणी साचले होते. बाणेरमधील राधा हॉटेल चौक आणि कोरेगाव पार्कमधील नॉर्थ मेन रस्ता परिसरातील सखल भागात पाणी साचल्याने वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. हडपसर, धायरी, तसेच सोलापूर रस्त्याला जोडणाऱ्या वानवडी, फातिमानगर आणि भैरोबानाला चौक या पट्ट्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहनांचा वेग कमालीचा मंदावला होता..सेवा रस्त्यावर वाहने अडकलीपुणे-बंगळूर महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यांवर पाणी साचल्याने आणि पुनावळे येथील भुयारी मार्ग अरुंद असल्याने येथे वाहने एकाच जागेवर अडकून पडली होती. दुसरीकडे, जहाँगीर हॉस्पिटल चौक ते मंगलदास चौक दरम्यान मलनिःसारण वाहिनी फुटल्याने महापालिकेकडून दुरुस्तीचे काम सुरू होते. हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केल्याने बंडगार्डन परिसरावर वाहतुकीचा ताण आला. खोदलेले रस्ते वेळेत न बुजवल्यामुळे तयार झालेले खड्डे वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.