पुणे

Pune Traffic: स्मार्ट सिटीचा बोजवारा! पावसात तुंबले रस्ते, खड्डे आणि वाहतूक कोंडीने पुणेकर हैराण

Heavy rain causes traffic congestion across Pune city: मान्सूनपूर्व कामांचा फज्जा; तुंबलेल्या सांडपाणी वाहिन्या, खड्डेमय रस्ते आणि अव्यवस्थित नियोजनामुळे पुण्यात सर्वत्र वाहतूक कोंडी, नागरिकांचा संताप उसळला.
Pune Smart City Claims Under Fire as Rain Triggers Massive Traffic Chaos

Pune Smart City Claims Under Fire as Rain Triggers Massive Traffic Chaos

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे: स्मार्ट सिटीचा आव आणणाऱ्या महापालिकेच्या मान्सूनपूर्व कामांची संततधार पावसाने पुरती पोलखोल केली. शहरातील तुंबलेल्या सांडपाणी वाहिन्या आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे पुणेकरांना वाहतूक कोंडीला समोरे जावे लागले. महापालिका आणि वाहतूक प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे शुक्रवारी ऐन गर्दीच्या वेळी मुख्य रस्त्यांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.

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