Pune Rain Problems : वारज्यात वाहिन्या गायब, रस्ते जलमय! सेवा रस्त्यावर पावसाचे पाणी, वाहनचालक-पादचाऱ्यांचे हाल

Warje Floods : वारजे परिसरात दोन दिवसांच्या पावसामुळे सेवा रस्त्यांवर साचलेल्या पाण्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा व्यत्यय आला आहे.
वारजे : वारजे परिसरात दोन दिवस झालेल्या दमदार पावसामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले. पावसाचे पाणी योग्य प्रकारे वाहून नेण्यासाठी सेवा रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या पावसाळी वाहिन्या गायब झाल्यामुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. यामुळे रस्ते जलमय झाले असून, वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

